¿Dónde ver el partido Benfica vs. Liverpool por los cuartos de final de Champions League?

Benfica vs. Liverpool EN VIVO se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Champions League desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Da Luz este martes 5 de abril. El duelo será televisado por ESPN.

Para que no te pierdas ningún detalle de este compromiso y de los partidos de hoy, sintoniza la transmisión por internet ONLINE GRATIS en La República Deportes. Aquí encontrarás los horarios, canales, alineaciones y el minuto a minuto del choque de la Liga de Campeones.

Benfica vs. Liverpool: ficha del partido

Benfica vs. Liverpool Champions League ¿Cuándo juegan? Martes 5 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Da Luz ¿Canal? ESPN y Star Plus.

Benfica vs. Liverpool: la previa

Benfica y Liverpool darán inicio a los cuartos de final de la Champions League cuando se enfrenten este martes 5 de abril en tierras lusas. El conjunto de las Águilas buscará un triunfo que le permita soñar con el pase a la siguiente ronda.

En tanto, los reds se perfilan como los favoritos de la serie para acceder a la semifinal de la Liga de Campeones. El equipo dirigido por Jürgen Kloop irá con todo para llevarse los tres puntos a casa.

Posibles alineaciones del Benfica vs. Liverpool

Benfica: Odysseas Vlachodimos, Gilberto, Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen, Alejandro Grimaldo, Julian Weigl, Adel Taarabt, Joao Mario, Gonçalo Ramos, Rafa Silva, Darwin Núñez.

Liverpool: Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Curtis Jones, Fabinho, Thiago Alcántara, Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota.

¿A qué hora juegan Benfica vs. Liverpool?

Perú: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Benfica vs. Liverpool?

Para ver EN VIVO el Benfica vs. Liverpool, tendrás que sintonizar ESPN, canal que cuenta con los derechos de transmisión de los partidos de la Champions League.

¿Cómo VER EN VIVO Benfica vs. Liverpool vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Benfica vs. Liverpool ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Benfica vs. Liverpool por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Benfica vs. Liverpool?

Para acceder a Star Plus para ver el Benfica vs. Liverpool, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.