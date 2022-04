➤Deportivo Cali vs. Boca Juniors: ¿a qué hora y cómo ver partido por Copa Libertadores vía ESPN?

VER Deportivo Cali vs. Boca Juniors EN VIVO y EN DIRECTO este martes 5 de abril por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. en hora peruana y colombiana, y 9.30 p. m. en hora argentina; se disputará en el Estadio Deportivo Cali. El cotejo contará con la transmisión de ESPN; además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Boca Juniors llegará al debut de la Copa Libertadores luego de conseguir un amargo empate de local ante Arsenal de Sarandí por la liga argentina. Los dirigidos por Sebastian Battaglia no contarán con siete futbolistas, ya que seis de ellos (Diego González, Sebastián Villa, Cristian Pavón, Javier García, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo) se encuentran suspendidos y el atacante Pool Fernández está lesionado. Los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano apuntan a ser titulares.

Por otra parte, Deportivo Cali no la pasa nada bien en la liga colombiano. Los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel están al borde de la eliminación en el torneo local, por lo que buscarán lavarse la cara en el certamen internacional. Sin embargo, no lo tendrán nada fácil en su grupo, pues, además del equipo xeneize, se encuentran Corinthians (Brasil) y Always Ready (Bolivia).

Partido Deportivo Cali vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Martes 5 de abril ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde juegan? Estadio Deportivo Cali ¿En qué canal? ESPN

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.

Deportivo Cali: Acevedo; Gutiérrez, Burdisso, Marsiglia, Velasco; Congo, Camargo; Vásquez, González, Teo Gutiérrez; Vuletich.

El enfrentamiento entre Deportivo Cali vs. Boca Juniors EN VIVO por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Libertadores empezará a las 7.30 p. m. en Perú y Colombia, y a las 9.30 p. m. en Argentina. Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

El partido entre Deportivo Cali vs. Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores será transmitido en Perú y Sudamérica por la señal de ESPN.

Si quieres seguir en internet el Deportivo Cali vs. Boca Juniors, La República Deportes realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

