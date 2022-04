[EN VIVO] Crystal Palace vs. Arsenal HOY vía ESPN 2: transmisión de la Premier League 2022

Crystal Palace vs. Arsenal EN VIVO se enfrentan por el cierre de la jornada 31 de la Premier League a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Selhurst Park Stadium. El choque será televisado en ESPN 2 y Star Plus.

Para que no te pierdas este encuentro y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet vía LIVE STREAMING en La República Deportes. Aquí tendrás el horario, canales, minuto a minuto e incidencias del compromiso de la liga inglesa.

Crystal Palace vs. Arsenal EN VIVO ONLINE

Crystal Palace vs. Arsenal: ficha del partido

Crystal Palace vs. Arsenal Premier League ¿Cuándo juegan? HOY, lunes 4 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Selhurst Park Stadium ¿Canal? ESPN 2 y Star Plus.

Crystal Palace vs. Arsenal: previa

Crystal Palace recibe este lunes 4 de abril a un Arsenal que se ha hecho fuerte desde hace mucho tiempo. De los últimos siete partidos, seis fueron victorias y el restante una derrota , justamente ante Liverpool, club que pelea el título de la Premier League.

Los gunners van al Selhurst Park Stadium con la consigna de llevarse una victoria para entrar a los puestos de Champions League y desplazar a su clásico rival, Tottemhan.

Con el partido que completará este lunes 4, al equipo de Mikel Arteta le restarían dos encuentros pendientes para estar al día en el fixture. El elenco londinense apunta a ganar todos sus compromisos para acceder a la siguiente Liga de Campeones.

¿Dónde ver EN VIVO el Crystal Palace vs. Arsenal?

Para ver EN VIVO el Crystal Palace vs. Arsenal debes sintonizar en la TV el canal de ESPN 2 o el servicio streaming de Star Plus. Ambos cuentan con los derechos de transmisión de los partidos de la Premier League.

¿Cómo ver Crystal Palace vs. Arsenal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Crystal Palace vs. Arsenal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Crystal Palace vs. Arsenal?

Para acceder a Star Plus para ver el Crystal Palace vs. Arsenal, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

