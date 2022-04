¡Atención, aliancistas! River Plate anunció dos bajas para el duelo por la Copa Libertadores

River Plate dio a conocer que no contará con dos futbolistas para el duelo ante Alianza Lima por la fase de grupos de la Copa Libertadores este 6 de abril en el Estadio Nacional. Así informó un parte médico publicado en las redes sociales del club argentino.

Paulo Díaz y José Paradela son los jugadores que no podrán estar ante los íntimos de La Victoria por el certamen continental. Por un lado, el defensa chileno llegaba de ser titular en el sistema de Marcelo Gallardo, mientras que el centrocampista argentino era pieza de recambio para los minutos finales.

“Tras los hisopados realizados esta mañana, los jugadores Paulo Díaz y José Paradela han dado positivo de COVID-19. El resto de los testeos realizados a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y colaboradores resultaron negativos”, indica el parte.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. River Plate?

El partido entre Alianza Lima vs. River Plate por la primera fecha de la Libertadores se juega desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina).

Alianza Lima vs. River Plate: alineaciones probables

Alianza Lima: Campos; Mora, Ramos, Míguez, Vílchez, Lagos; Concha, Ballón, Benítez; Aldair Rodríguez y Barcos

River Plate: Armani; Rojas, Díaz, Gonzáles Pírez, Casco; Simon, Fernández, Pérez, De la Cruz; Barco y Álvarez.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Alianza Lima vs. River Plate por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás ver toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.