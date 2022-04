Manchester City vs. Atlético de Madrid: ¿a qué hora se juega el duelo por la UEFA Champions League?

Este martes 5 de abril se jugará el Manchester City vs. Atlético de Madrid EN VIVO por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El duelo está programado para las 2.00 (hora peruana) y se transmitirá por la señal de ESPN 2 y el streaming Star Plus. Además, puedes seguir el minuto a minuto, todos los goles, y todas las incidencias a través de la web de La República Deportes.

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega a los cuartos de final de la Champions tras superar cómodamente al Sporting de Lisboa en la ronda previa. Por su parte, el cuadro colchonero viene de derrotar con lo justo al Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Manchester City vs. Atlético Madrid: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Atlético de Madrid ¿Cuándo se juega? Martes 5 de abril ¿A qué hora se juega? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En dónde se juega? Etihad Stadium ¿En qué canal? ESPN 2 y Star +

¿A qué hora juega Manchester City vs. Atlético Madrid?

El partido EN VIVO entre Manchester City vs. Atlético Madrid comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora inglesa). A continuación, te mostramos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 2.00 p. m.

Reino Unido: 8.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Francia: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Alemania: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Manchester City vs. Atlético Madrid?

La transmisión EN VIVO del encuentro entre Manchester City vs. Atlético Madrid estará a cargo de la señal de ESPN 2.

Direct TV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD)

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD)

¿Dónde ver Manchester City vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester City vs. Atlético Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Manchester City vs. Atlético Madrid: alineaciones probables

Posible alineación de Manchester City

Ederson; Walker, Aké, Laporte, Cancelo; Gündogan, De Bruyne, Rodrigo; Sterling, Grealish, Foden.

Posible alineación de Atlético de Madrid

Oblak; Vrsaljko, Savic, Hermoso, Reinildo, Lodi; Kondogbia, Koke, Lemar; Joao Félix, Griezmann.

¿Dónde se jugará el partido Manchester City vs. Atlético Madrid?

El partido entre Manchester City vs. Atlético Madrid se llevará a cabo en el Etihad Stadium de la ciudad de Manchester.