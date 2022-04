Wrestlemania 38: Steve Austin vence a Kevin Owens en su regreso a los cuadriláteros

El segmento principal de la primera noche del Wrestlemania 38 finalizó con la victoria de la leyenda Steve “Stone Cold” Austin frente a Kevin Owens, en lo que fue su primera competición individual en 19 años. Era una deuda que “The Rattlesnake” tenía que saldar frente al público de su estado natal, Texas, luego de haber sido desafiado por Owens hace tan solo un mes, herido en su orgullo tras la derrota sufrida en los Campeonatos por Parejas de RAW.

Confiado en su triunfo, Kevin Owens irrumpió en el escenario, desafiante ante un público hostil, de cual empezó a burlarse en cuanto pudo, así como de Stone Cold, a quien minimizó como modelo a seguir para los fanáticos y las demás superestrellas. No había terminado de dar su discurso cuando Steve Austin hizo su aparición en el ring y acabó con el show que “K.O” estaba montando en el cuadrilátero.

PUEDES VER: The Undertaker finalmente descansa en paz y Mark Calaway se muestra al mundo

Tras varios minutos de charla, Owens le confesó al luchador texano que solo lo había traído hasta Arlington para un combate individual. Pero no sería un combate cualquiera, la lucha no quedaría solo tras las cuerdas del ring del Wrestlemania. El canadiense quería llevar el asunto bastante lejos y decidió desafiar a “The Rattlesnake” a un No Holds Barred Match (combate sin barreras) en ese mismo instante.

Austin no se amilanó ante el desafío. “Mi primer combate fue en Texas, y el último también lo será”, sentenció. En pocos segundos, un árbitro se hizo presente en el ring y el combate dio inicio. Fue en ese momento en el que comenzó el festival de “The Rattlesnake”, el cual a pesar de los años, dominó durante toda la lucha, con un Owens que no tuvo oportunidad de vencer y se vio acorralado en casi todo momento.

PUEDES VER: WWE SmackDown tuvo su último capítulo previo a WrestleMania 38

En su única jugada buena, “K.O” atacó al veterano Austin con un trípode, dejándolo en el suelo y tan solo por un instante, creyó haber salido victorioso del AT&T Stadium. No obstante, “Stone Cold” logró ponerse de pie y arrastró a Owens hasta las gradas, dándole una paliza frente a un público que clamaba por el héroe local. De regreso al cuadrilátero, Kevin Owens sorprendió a “The Rattlesnake” con una Stunner que lo dejó en el suelo. Sin embargo, un silletazo accidental en su propio rostro, hizo que Owens perdiera su breve dominio, y, confundido, quedó a merced de Austin, quien con una Stunner fulminante dejó al canadiense en la lona, vencido.