No los compares... solo disfrútalos

La alegría de la clasificación peruana al repechaje se vio desdibujada por una comparación surgida en las redes sociales. Christian Cueva, uno de los puntos más altos de la Bicolor en su camino a Qatar 2022, fue comparado con un futbolisa histórico como Roberto Palacios.

Lamentablemente el debate se vio empañado por la descalificación que sufrió el ‘Chorri’. La mayoría de ataques que recibió el otrora mediocampista de la Bicolor fue dirigido a los procesos mundialistas truncos en los que participó.

No se puede dejar de lado que el ‘Chorrillano’ fue parte de la selección peruana en una de sus peores décadas. Palacios defendió la casaquilla nacional entre 1993 y 2009 . Lamentablemente participó de cinco eliminatorias mundialistas y en ninguna se logró obtener el boleto a la Copa del Mundo.

Estos procesos estuvieron caracterizados por la irregularidad y el corte constante de los mismos, algo que Cueva —por suerte— no ha experimentado. A lo largo de su romance con la selección peruana, el ‘Chorri’ tuvo hasta nueve técnicos.

Técnicos de Roberto Palacios en la selección peruana:

Vladimir Popovic

Miguel Company

Juan Carlos Oblitas

Francisco Maturana

Julio César Uribe

Paulo Autuori

Freddy Ternero

Franco Navarro

José Guillermo del Solar.

Si bien Christian Cueva debutó en 2011 con la casaquilla de la Bicolor en el proceso liderado por Sergio Markarián, ‘Aladino’ recién cobró protagonismo con Ricardo Gareca de técnico. Por ende, en la selección peruana se puede decir que solo ha tenido un solo entrenador; muestra clara de una estabilidad que no gozó el ‘Chorrillano’.

Roberto Palacios ante Chile rumbo a Alemania 2006. Foto: AFP

Palacios también estuvo a punto de clasificar al mundial Francia 1998 bajo la dirección técnica de Juan Carlos Oblitas. Sin embargo, participó de las nefastas eliminatorias rumbo a Estados Unidos 1994 y, aunque con menos protagonismo, Sudáfrica 2010.

Pese al pobre rendimiento colectivo en los mencionado procesos, el ‘Chorri’ siempre puso la cara ante las adversidades y por si fuera poco, respondió con goles. Palacios es, con 128 encuentros, el futbolista peruano que más partidos disputó con la seda nacional. Además, marcó 19 tantos siendo el sétimo goleador histórico de la Blanquirroja.

Nueve de estos goles los anotó por eliminatorias, igual número de dianas anotadas por Cueva rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022. Un dato no menor en la carrera del ‘Chorri’ con la selección nacional es que le marcó a todas las selecciones sudamericanas a excepción de Brasil, algo que ‘Aladino’ todavía no logra cumplir pues aún no remece las redes colombianas ni uruguayas.

Christian Cueva y Ricardo Gareca en un entrenamiento con la Bicolor. Foto: Selección peruana

Una frase que se repite constantemente es que las comparaciones son odiosas y en este caso no podría tener más razón. Tanto Cueva como Palacios son de los mejores ‘10′ que ha tenido la selección peruana . Enfrascarse en un debate sobre quién fue mejor o quién aportó más a la Bicolor es absurdo. La contribución de ambos no se puede ni debe resumir a cuál de ellos clasificó a un mundial.

En un deporte colectivo como el fútbol no se puede dejar de lado el entorno en el que ambos defendieron a la Blanquirroja. Palacios es el jugador más trascendental de la década de los 90 mientras que Cueva es uno de los estandartes del proceso Gareca. No tiene sentido comparar a dos futbolistas que tanto le dieron a la selección peruana y buscar la superioridad de uno u otro. Es mejor y más fácil disfrutarlos a ambos.