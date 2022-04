Christian Cueva: Gracias, Ricardo Gareca

Por Mariano López V.

Ricardo Gareca y Christian Cueva. Christian Cueva y Ricardo Gareca. El director técnico con más partidos en la historia de la selección peruana y su jugador más influyente. Los grandes logros del ‘Tigre’ al mando de la ‘Blanquirroja’ no serían posibles sin ‘Aladino’, y el superlativo rendimiento de ‘Aladino’ no sería posible sin la orientación futbolística —y motivacional— del ‘Tigre’. Nadie lo puede negar.

En declaraciones para GolPerú, el volante creativo de la ‘Bicolor’ habló sobre el impacto positivo que tuvo el estratega argentino en su vida personal y profesional. Desde el primer momento, ambos hicieron clic. “La primera vez que conversó conmigo nunca hablamos de fútbol. Hablamos sobre cómo me sentía yo, mi familia, hablamos de la parte humana primero. Ahí ya marcó una diferencia. En el momento en el que yo lo escuché, me cambió rápidamente mi manera de ver las cosas”, confesó. El ‘10′, incluso, puso a Gareca a la altura de Alberto Macías, Orlando Lavalle y Víctor ‘Chino’ Rivera, tres personas que marcaron su proceso formativo. “Puedo decir que Dios me ha puesto grandes personas en mi camino. Yo siento que es porque tengo un gran corazón, siempre lo voy a decir”, añadió ‘Cuevita’.

Pero ¿a qué le atribuye su gran momento individual? Para el jugador nacido en Trujillo, se trata de un tema espiritual. “Primero Dios, eso es lo que encontré en mi vida. Más allá de lo futbolístico. Ha sido algo maravilloso, único para mí. Después uno es humano y de repente seguirá cometiendo errores, pero he tratado de mejorar”, afirmó quien, además, atribuye su buen nivel a la calidad de vida que lleva en Arabia Saudita. Según contó, el cariño que siente por parte de sus compañeros en Al Fateh es algo que solo había recibido en la selección. “Son grandísimas personas. Todo el tiempo están abrazándome, besándome”, dijo.

¿Revancha a la vista?

Al ser consultado por la posibilidad de enfrentar de nuevo a Dinamarca en la Copa del Mundo, Cueva aseguró que no lo toma como una revancha. “Es una oportunidad que Dios me da. Con el tiempo, me he dado cuenta que la vida es de oportunidades. Primero, es una oportunidad de estar en mi selección, dar lo mejor por ella. Después, Dios sabrá cuál es el destino final para nosotros. Yo tengo toda la fe puesta en él, que vamos a estar en el mundial”, finalizó. Que así sea, ‘Cuevita’.

Reacción

Cristian Benavente, delantero de Alianza Lima

“Estuve en el estadio (contra Paraguay). La selección es un grupo muy bien formado. Se conocen todos muy bien. Tienen una idea clara. Yo creo que Lapadula ha encajado y todos están contentos”.