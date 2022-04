¿Cómo ver por Pirlo TV el Barcelona vs. Sevilla EN VIVO?

El partido que jugarán Barcelona vs. Sevilla por Pirlo TV se disputará este domingo 3 de abril a las 2.00 p. m. hora peruana (9.00 p. m. hora española) desde el Estadio Camp Nou, y podrá verse a través de la señal de DIRECTV Sports, canal que transmite para América Latina los partidos de la Liga Santander. Se sabe que habría una tentadora oferta para Robert Lewandowski para poder integrar el conjunto culé, y así poder prescindir de Erling Haaland, quien es muy caro para las tiendas azulgranas.

Infórmate más sobre esta contienda, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones, además de la manera de poder estar atento al MINUTO A MINUTO de este compromiso EN VIVO ONLINE GRATIS.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla?

España: 9.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Sevilla?

El canal DirecTV Sports estará a cargo de televisar el Barcelona vs. Sevilla. En el resto de países hispanohablantes en Sudamérica, se podrá ver por la señal de DirecTV Sports+.

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: DirecTV Sports+

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports+

Paraguay: DirecTV Sports+

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS CONNECT.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Sevilla por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports. Otra opción es estar atento al MINUTO A MINUTO de La República Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sevilla en Pirlo TV?

Una vez hayas accedido a Pirlo TV, busca el Barcelona vs. Sevilla en la lista de partidos que aparecerá en la pantalla. Cada encuentro cuenta con varios enlaces para seguir la transmisión en vivo: elige uno de ellos.

¿Cómo ver Pirlo TV por internet gratis?

Entra a la página de Pirlo TV desde esta dirección: www.pirlotv.fr/. Lo primero que verás al llegar es una lista de choques ordenados por hora en forma de calendario. Estas son las retransmisiones disponibles en directo en ese instante. Lo normal es que si el match se va a disputar en una hora cercana a la consulta, se encuentre el link con el canal concreto.

Alineación posible de Barcelona vs. Sevilla