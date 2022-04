Louis van Gaal revela que padece forma agresiva de cáncer de próstata

El neerlandés Louis van Gaal, técnico de la selección de Países Bajos —con la cual clasificó al Mundial Qatar 2022— anunció este domingo, como parte de un documental sobre su vida, que padece una forma agresiva de cáncer de próstata. El entrenador de 70 años contó también que, hasta la fecha, ha pasado por más de 25 sesiones de radioterapia en su lucha contra la enfermedad.

“Tuve la opción de preguntarme ‘¿quiero mostrárselo a la gente o no?’ Bueno, creo que la enfermedad y la muerte son parte de la vida”, declaró el seleccionador en entrevista con la cadena RTL4 antes de la presentación de “Louis”, la producción audiovisual que narra su biografía.

Van Gaal agregó que, hasta antes de esta revelación en público, sus jugadores de la Naranja Mecánica no tenían conocimiento del mal que sufre. “No le dices eso a la gente con la que trabajas porque eso les influye, así que pensé que no deberían saberlo. Ellos me veían las mejillas coloradas y pensaban ‘qué tipo tan sano’, pero no es el caso”, acotó.

Van Gaal dirigió a su selección en el Mundial Brasil 2014. Foto: EFE

Por último, el DT reveló que sus citas de radioterapia se realizaban durante las noches y agradeció a su círculo más íntimo por haber mantenido en reserva su condición. “Por supuesto que se lo he dicho a mis amigos y familiares, pero mi entorno lo ha mantenido en silencio y eso ha sido hermoso”, culminó.

Países Bajos en el Grupo A del Mundial

El sorteo del Mundial Qatar 2022, llevado a cabo hace algunos días, determinó que el combinado neerlandés se medirá en el Grupo A al anfitrión Qatar, así como a Ecuador y Senegal. Este último equipo será su rival en el debut, partido que también abrirá todo el certamen luego de que la FIFA lo cambiara por el choque entre qataríes y ecuatorianos.

