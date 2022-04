Liga Femenina FPF 2022: repasa todos los resultados de la primera jornada histórica

¡Y rodó el balón! La Liga Femenina Pluspetrol 2022 dio inicio este sábado 2 de abril en una jornada que quedará para la historia del balompié de mujeres del Perú. La fecha se abrió con el enfrentamiento entre Universitario de Deportes ante UTC. Las cremas jugaron por primera vez en el Estadio Monumental y ante a su afición. Las dirigidas por Paolo Maldonado le regalaron un triunfo a sus hinchas por 6-0.

El torneo de este año es descentralizado, por lo que el cotejo jugado entre Atlético Trujillo y Academia Cantolao significó el primero disputado con este nuevo formato en el campo de El Porvenir en Trujillo. El elenco norteño terminó empatando frente al ‘Delfín’ por 1-1.

Los otros encuentros disputados en el Andrés Bedoya Díaz acabaron con victoria para Deportivo Municipal y la Universidad César Vallejo.

Universitario jugó como local y contó con la retorno de Cindy Novoa. Foto: Liga Femenina FPF

PUEDES VER: Leyenda del fútbol estadounidense fue arrestada por conducir en estado de ebriedad

Resultados de la fecha 1 - Liga Femenina Perú

Universitario de Deportes 6-0 UTC | Estadio Monumental

Atlético Trujillo 1-1 Academia Cantolao | Estadio El Porvenir

Deportivo Municipal 1-0 FC Killas | Estadio Andrés Bedoya Díaz

Club UCV 3-0 USMP | Estadio Andrés Bedoya Díaz

UCV intentará ganar su primera estrella en la Liga Femenina. Foto: Liga Femenina FPF

Los duelos entre C. A. Mannucci vs. Sporting Cristal y Sport Boys vs. Ayacucho quedaron postergados, mientras que Alianza Lima no participó en este primera jornada, ya que le tocó descansar.

El conjunto rosado emitió un comunicado indicando que el cotejo quedó “suspendido por motivos de fuerza mayor. Estaremos informando la reprogramación del partido cuando se conozca la decisión oficial de la organización de la Liga Femenina”.