Mbappé apaga la ilusión del Real Madrid al dejar entreabierta la puerta de quedarse en PSG

Kylian Mbappé es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. El joven extremo de 23 años se ha convertido en el gran deseo, a voces, del público del Real Madrid. Desde que no firmó su renovación de contrato con el Paris Saint-Germain, el popular ‘Kiki’ ha levantado suposiciones de que su próximo destino futbolístico será el conjunto merengue.

No obstante; luego del encuentro del PSG vs. Lorient por la Ligue 1, en la que los parisinos ganaron por goleada (5-1), con gran desenvolvimiento de su tridente estelar, conformado por Messi, Neymar y Mbappé, la estrella francesa habló sobre su futuro.

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal”, comentó según cita As.

Asimismo, le consultaron: “¿Hay posibilidades entonces de que se quede en el PSG?, y el popular ‘Kiki’ respondió: “Sí, por supuesto...”.

Kylian Mbappé es el goleador del PSG en la temporada. Foto: PSG

Próximo partido de Mbappé con el PSG

Los dirigidos por Mauricio Pochettino son cómodos líderes de la liga francesa —único título por el cual se mantienen en carrera—. Los parisinos suman 68 puntos y su inmediato perseguidor, el Olympique Marsella, tiene 56 unidades.

El sábado 9 de abril, visitarán al Clermont en el Stade Gabriel Montpied por la trigésima primera jornada del torneo local.