¿Cómo ver por Fútbol Libre el PSG vs. Lorient EN VIVO?

El compromiso que tendrán PSG vs. Lorient por Fútbol Libre, con motivo de la Ligue 1 francesa, será el cotejo más importante de la presente fecha de este torneo. El juego se realizará este domingo 3 de abril a la 1.45 p.m. (hora peruana; 8.45 p. m. hora francesa) desde el Estadio Parque de los Príncipes, por lo que el conjunto parisino será el local en la presente edición. Si bien los “bleus” siguen como líderes en la tabla, la relación con la hinchada se va tornando más tensa y conflictiva.

Averigua más sobre esta contienda, como los horarios, los canales de transmisión, las alineaciones, además de la manera de estar atento al MINUTO A MINUTO del partido con sus incidencias EN VIVO ONLINE GRATIS.

¿A qué hora juegan PSG vs. Lorient?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Lorient?

Argentina: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Bolivia: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Brasil: Star+, TV5MONDE Amérique Latine

Chile: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Colombia: Star+, TV5MONDE Amérique Latine

Ecuador: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Francia: Amazon Prime Video

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV

México: Star+, TV5MONDE Amérique Latine

Países Bajos: Ziggo Sport Docu

Paraguay: Star+, TV5MONDE Amérique Latine

Perú: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Qatar: TOD, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

España: tvG2

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 3, BT Sport App

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, TV5 Monde

Uruguay: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Venezuela: TV5MONDE Amérique Latine, Star+.

¿Dónde ver PSG vs. Lorient EN VIVO ONLINE GRATIS?

Sigue la transmisión del PSG vs. Lorient por internet a través de la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo ver PSG vs. Lorient en Fútbol libre?

Puedes seguir estos pasos para ver el partido por esta plataforma:

Ingresa a futbollibre.online

Busca PSG vs. Lorient en el listado de compromisos

en el listado de compromisos Finalmente, da clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Futbol libre por internet gratis?

En tu navegador web, escribe la siguiente dirección: futbollibre.online. Una vez dentro de la plataforma, podrás visualizar todos los partidos del día; busca el que desees y elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Alineación posible de PSG vs. Lorient

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Pereira, Paredes, Wijnaldum, Messi, Neymar y Mbappé.

Lorient: Dreyer, Mendes, Laporte, Petrot, Le Goff; Abergel, Innocent, Monconduit; Terem Moffi, Koné y Lauriente.