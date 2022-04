Xavi tras triunfo del Barcelona: “Hemos dominado ante lo que considero un superequipo”

Este domingo 3 de abril, Barcelona volvió a sumar una nueva victoria y escaló al segundo lugar de LaLiga, solo por detrás del líder Real Madrid. Los azulgranas ganaron por la mínima diferencia a Sevilla, quien ocupaba esta casilla antes del encuentro. Pese a ser un partido muy disputado y con pocas situaciones de gol, los dirigidos por Xavi Hernández lograron anotar un golazo por intermedio de Pedri.

Tras el partido, el técnico español resaltó el gran resultado obtenido ante un rival directo en la lucha por el liderato. Si bien se quedaron con la victoria, el exfutbolista reconoció el gran nivel de los jugadores por Julen Lopetegui.

“No sé si ha sido el gol más festejado, pero es que teníamos una sensación de impotencia, porque el balón no entraba. Ellos defienden de maravilla. Creo que el resultado es corto. Hemos dominado ante lo que considero un superequipo. Lopetegui es un gran entrenador. Ganamos un partido de seis puntos”, declaró en conferencia de prensa.

Barcelona sumó su sexta victoria al hilo en LaLiga de la mano de Xavi. Foto: EFE

Xavi reslata el buen nivel de Pedri

Si bien la defensa de Sevilla se mostró solida en gran parte del encuentro, una genialidad del joven atacante Pedri terminó dandole el triunfo a los azulgranas. El futbolista de 19 años se sacó a dos rivales de encima y de larga distancia sacó un derechazo para vencer la resistencia de Bono.

“Yo ya lo dije. Para mí, Pedri es superlativo. Marca diferencias. Es un golazo. Cómo amaga. Cómo domina el espacio-tiempo. No me sorprende porque le vemos entrenar y sabemos cómo se perfila. No tiene comparación”, sostuvo.