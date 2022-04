Unión Comercio vs. Cusco FC: ¿a qué hora y dónde ver el partido de Liga 2-2022?

Ver Unión Comercio vs. Cusco FC EN VIVO y DIRECTO este domingo 3 de abril por la primera fecha de la Liga 2-2022. El duelo comenzará a las 1.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio IPD de Tarapoto.

El partido de hoy no será trasmitido por la señal televisiva porque no se llegó a un acuerdo. Pero habrá una cobertura del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del duelo de segunda división.

Unión Comercio vs. Cusco FC: ficha del partido

Partido Unión Comercio vs. Cusco FC ¿Cuándo juegan? HOY 3 de abril ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio IPD de Tarapoto. ¿En qué canal? La República Deportes

Unión Comercio vs. Cusco FC: alineaciones

Unión Comercio: por confirmar.

Cusco FC: por confirmar.

¿A qué hora juegan Unión Comercio vs. Cusco FC?

Unión Comercio vs. Cusco FC se verán las caras por la Liga 2 desde la 1.00 p. m. (hora peruana) en las instalaciones del Estadio IPD de Tarapoto este domingo 3 de abril.

¿Qué canal transmite Unión Comercio vs. Cusco FC?

De momento, no hay un canal confirmado para la transmisión de la segunda división profesional. “Tampoco hay información al respecto, lo que sabemos es que no se ha firmado un contrato de televisión. Sabemos que en la primera fecha no se va a televisar los partidos”, explicó Arturo Sánchez, presidente de la Liga 2.

¿Dónde ver Unión Comercio vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes sintonizar el esperado encuentro ONLINE entre Unión Comercio vs. Cusco FC a través de La República Deportes, que transmitirá el minuto a minuto del esperado encuentro de la segunda división del fútbol peruano.

¿Dónde jugarán Unión Comercio vs. Cusco FC?

El encuentro entre Unión Comercio vs. Cusco FC se jugará en el Estadio IPD de Tarapoto. Este complejo deportivo se ubica en la ciudad de Tarapoto.