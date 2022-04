➤ PSG vs. Lorient: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy por la Ligue 1?

VER EN VIVO PSG vs. Lorient en partido por la fecha 30 de la Ligue 1 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este domingo 3 de abril. La transmisión por internet podrá ser seguida por Star Plus y TV5 Monde a partir de la 1.45 p. m. de Perú desde el estadio Parc des Princes (París). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del PSG vs. Lorient EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star Plus y TV5 Monde. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

PSG vs. Lorient: ficha del partido

Partido PSG vs. Lorient ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 3 de abril de 2022 ¿Dónde? Estadio Parque de los Príncipes ¿A qué hora? 1.45 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Star Plus y TV5 Monde.

PSG necesitará recuperarse rápidamente después de una derrota por 3-0 en casa del Mónaco antes del receso por la fecha FIFA. El entrenador Mauricio Pochettino criticó a su equipo después de la debacle que protagonizaron y dijo que “la forma en que perdimos no es aceptable a este nivel de competencia”, por lo que de seguro agradecerá un regreso al Parque de los Príncipes, donde está invicto en esta campaña de Ligue 1 (ganados 13, empatados 1).

Si bien el Lorient sigue envuelto en una batalla por el descenso, su suerte está comenzando a mejorar después de un empate sin goles contra el Estrasburgo en la última jornada, con eso ya suma cinco partidos sin perder de los últimos siete que ha jugado en la liga (ganados 3, empatados 2, perdidos 2).

Esa racha no solo vio al Lorient mantener su valla en cero en cinco de nueve partidos esta campaña, sino que también los sacó de la zona de descenso antes del receso internacional.

Posibles alineaciones del PSG vs. Lorient

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Pereira, Paredes, Wijnaldum, Messi, Neymar y Mbappé.

DT. Mauricio Pochettino.

Lorient: Dreyer, Mendes, Laporte, Petrot, Le Goff; Abergel, Innocent, Monconduit; Terem Moffi, Koné y Lauriente.

DT. Christophe Pelissier.

¿A qué hora juegan PSG vs. Lorient?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿En qué canales ver PSG vs. Lorient?

Argentina: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Bolivia: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Brasil: Star+, TV5MONDE Amérique Latine

Chile: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Colombia: Star+, TV5MONDE Amérique Latine

Ecuador: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Francia: Amazon Prime Video

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365

Italia: Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV

México: Star+, TV5MONDE Amérique Latine

Países Bajos: Ziggo Sport Docu

Paraguay: Star+, TV5MONDE Amérique Latine

Perú: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Qatar: TOD, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

España: tvG2

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 3, BT Sport App

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, TV5 Monde

Uruguay: TV5MONDE Amérique Latine, Star+

Venezuela: TV5MONDE Amérique Latine, Star+.

¿Dónde ver PSG vs. Lorient por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del PSG vs. Lorient por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus.

¿Cómo ver PSG vs. Lorient ONLINE GRATIS?

Sigue la transmisión del PSG vs. Lorient por internet por la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Lorient?

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Lorient debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.