➤ Juventus vs. Inter: ¿A qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Juventus vs. Inter EN VIVO y EN DIRECTO se juega por la jornada 31 de la Serie A de Italia en el Juventus Stadium de Torino desde la 1.45 p. m. (hora peruana). El cotejo contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir GRATIS este y otros partidos de hoy a través de la web de La República Deportes.

Juventus vs. Inter: ficha del partido

Partido Juventus vs. Inter ¿Cuándo juegan? HOY, 3 de abril ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Juventus Stadium (Torino) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Juventus vs. Inter?

México: 12.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

¿Qué canal transmite Juventus vs. Inter?

El Juventus vs. Inter contará con la transmisión EN DIRECTO de ESPN y Star Plus. Revisa los canales a sintonizar según tu país y cómo acceder a la plataforma de streaming.

ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Juventus vs. Inter ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Juventus vs. Inter por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes .

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Juventus vs. Inter?

Para acceder a Star Plus y ver el Juventus vs. Inter, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Juventus vs. Inter: ¿cómo llegan ambos equipos?

La Vieja Señora llega de un importante triunfo ante Salernitana por 2-0 y uno de los tantos fue de su gran figura Dusan Vlahovic, quien llegará motivado para el duelo ante los dirigidos por Simone Inzaghi.

Por otro lado, los negriazules necesitan llevarse los tres puntos para no perder de vista al AC Milan, que es líder del torneo italiano con 66 puntos. Una victoria los colocaría en segundo lugar con 63 unidades. Para esto contarán con lo mejor de su repertorio: Ivan Perisic, Arturo Vidal, Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko y Lautaro Martínez.

Juventus vs. Inter: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Morata, Vlahovic.

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Martínez, Dzeko.

¿Dónde juegan Juventus vs. Inter?

El Juventus vs. Inter por la fecha 31 de la Serie A tendrá lugar en el Juventus Stadium de la ciudad de Torino, Italia, y con capacidad para 41,000 espectadores.