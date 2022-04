Atlético Grau vs. Cienciano EN VIVO: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Liga 1 2022?

Ver Atlético Grau vs. Cienciano EN VIVO y DIRECTO este domingo 3 de abril por la fecha 8 de la Liga 1 2022. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. y se disputará en el Estadio Francisco Mendoza Pizarro. El partido de hoy no será trasmitido por señal televisiva porque no se llegó a un acuerdo con ninguna cadena, pero habrá una cobertura del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del duelo.

Atlético Grau vs. Cienciano: ficha del partido

Partido Atlético Grau vs. Cienciano Fecha Domingo 3 de abril Hora 3.00 p. m. Transmisión La República Deportes Lugar Estadio Francisco Mendoza Pizarro

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Cienciano?

Atlético Grau vs. Cienciano será el partido que inicie la jornada del domingo y se jugará a las 3.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Atlético Grau vs. Cienciano?

No hay canal confirmado para la transmisión del encuentro entre Atlético Grau vs. Cienciano por la fecha 8 de la Liga 1.

¿Dónde ver Atlético Grau vs. Cienciano EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes sintonizar el esperado encuentro ONLINE entre Atlético Grau vs. Cienciano a través de La República Deportes, que transmitirá el minuto a minuto del esperado encuentro.

Atlético Grau vs. Cienciano: últimos partidos

Atlético Grau vs. Cienciano: posibles alineaciones

Atlético Grau : Raúl Fernández; Jeremy Rostaing, Paolo de la Haza, Daniel Franco, Elsar Rodas; Dahwling Leudo, Luis Alvarez, Paulo de la Cruz, Joel Pisano, Ray Sandoval, Rodrigo Salinas.

: Raúl Fernández; Jeremy Rostaing, Paolo de la Haza, Daniel Franco, Elsar Rodas; Dahwling Leudo, Luis Alvarez, Paulo de la Cruz, Joel Pisano, Ray Sandoval, Rodrigo Salinas. Cienciano: Miguel Vargas, Josué Estrada, Luciano Recalde, Paolo Fuentes, Arython Quintana; Mathias Carpio, Ángel Romero, Emanuel Ibáñez; Fernando Guerrero, Adrián Ugarriza, Kevin Sandoval.

¿Dónde juegan Atlético Grau vs. Cienciano por la Liga 1?

El choque entre Atlético Grau vs. Cienciano se jugará en el Estadio Francisco Mendoza Pizarro de Olmos, Lambayeque. El recinto cuenta con capacidad para 5.000 espectadores.

