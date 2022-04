Boca Juniors está de fiesta: el Xeneize cumple 117 años de gloriosa historia

El Club Atlético Boca Juniors celebra su aniversario este domingo 3 de abril. Han pasado 117 años desde que en 1905 se fundara uno de los históricos clubes más grandes de Argentina, del continente y del mundo, donde jugaron grande futbolistas sudamericanos como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Nolberto Solano, Carlos Tévez, etc.

¿Cómo se creó Boca Juniors?

Boca fue creado por cinco inmigrantes italianos amantes del fútbol que residían en Argentina. Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana, Teodoro Farenga y Juan Antonio Farenga fueron los responsables de fundar al club. De acuerdo al portal de equipo, la reunión se realizó en la casa de Baglietto, quien se convertiría en el primer presidente de la institución, pero la junta fue interrumpida por visitas, por lo que la ceremonia se continuó en un banco de la Plaza Solís.

El nombre se puso en honor al barrio de La Boca y se le agregó Juniors al final debido a “que le daba un toque de prestigio inglés tan acorde con la época”, explican en la web del club. Tan solo días después, el 23 de abril de 1905 disputaron su primer partido de la historia, fue una victoria 4-0 sobre Mariano Moreno.

¿Por qué Boca Juniors tiene esos colores?

Una vez que tuvieron el nombre del equipo, aún no se caracterizaban por una indumentaria que los identificara. De acuerdo a la institución, primero vestían unas camisetas blancas con listones negros cosidas por Manuela Farenga, hermana de dos de los fundadores. El único requisito que tenían era que no tuviera el color rojo. ¿Por River Plate? No, sino por Alumni, cuadro inglés que dominaba.

Fue Juan Bricchetto quien dio la solución a los colores, ya que se inspiró en una bandera de Suecia de un barco atracado en La Boca. Aunque recién en 1913 se opta para que la franja dorada sea horizontal, la cual se mantiene hasta la época.

Partido de Boca Juniors durante sus primeros años. Foto: Boca Juniors

Peruanos que jugaron en Boca Juniors

Con el pasar de los años, Boca se fue convirtiendo en uno de los grandes de América, donde varios futbolistas de distintas nacionalidades soñaron con defender sus colores. Por supuesto, una gran cantidad de peruanos ha pertenecido al club.

Futbolistas peruanos que pasaron por las filas de Boca Juniors. Foto: Composición

José Balbuena (1943), Carlos Gómez Sánchez (1948), Walter Ormeño (1952- 1955), Víctor Benítez (1960-1962), Miguel Loayza (1961-1963), Julio Meléndez Calderón (1968 – 1972), Héctor Bailetti (1975), Luis La Fuente (1975), Nolberto Solano (1997-1998), José Pereda Maruyama (1998-2001), Carlos Zambrano (2020-actualidad), Luis Advíncula (2021-actualidad).