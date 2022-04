Olimpia vs. Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2022: ¿a qué hora juegan EN VIVO?

La Copa Libertadores 2022 comienza. Olimpia vs. Cerro Porteño juegan su primer partido el martes 5 de abril desde las 5.15 p. m. (hora peruana) en el estadio Tigo Manuel Ferreira. Ambos clubes pretenden comenzar la competición continental con la obtención de los primeros tres puntos. La escuadra visitante está segunda en el campeonato paraguayo, mientras que los locales están cuartos en el mismo torneo.

Las otras dos instituciones deportivas que ocupan el grupo G son Peñarol de Uruguay y Colón de San Fe de Argentina. Ambos también se enfrentan en la casa del ‘sabalero’, el estadio Brigadier Estanislao López.

Olimpia vs. Cerro Porteño: ficha del partido

Olimpia vs. Cerro Porteño Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? martes 5 de abril ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Tigo Manuel Ferreira ¿Canal? ESPN Sur

¿A qué hora juega Olimpia vs. Cerro Porteño?

El partido entre Olimpia vs. Cerro Porteño por la primera fecha de la Libertadores se juega desde las 5.15 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite el partido Olimpia vs. Cerro Porteño?

El Olimpia vs. Cerro Porteño podrá verse EN DIRECTO de ESPN y Star Plus. Revisa los canales a sintonizar según tu país y cómo acceder a la plataforma de streaming.

ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Olimpia vs. Cerro Porteño EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Olimpia vs. Cerro Porteño por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás ver toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Olimpia vs. Cerro Porteño: alineaciones probables

Olimpia: Aguilar, Torres, Castellano, Zárate, Otálvaro; Arce, Gómez, Ortiz, Brizuela; Paiva y Camacho.

Cerro Porteño: Jean, Espinola, Patiño, Duarte, Rivas; Benítez, Cardozo, Carrascal, Galeano; Díaz y Oviedo.

¿Dónde se jugará el partido Olimpia vs. Cerro Porteño?

El recinto en el que se disputará el encuentro será el estadio Tigo Manuel Ferreira, conocido como El bosque. Puede albergar hasta 22.000 espectadores en sus gradas.