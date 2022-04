¿A qué hora juega Liverpool vs. Benfica por la Uefa Champions League?

Liverpool vs. Benfica miden fuerzas por los cuartos de final de la UEFA Champions League, este martes 5 de abril desde las 2.00 p. m. (hora peruana). El cotejo se jugará en el Estadio Da Luz en Portugal. Asimismo, la transmisión estará a cargo de ESPN y Start +. Para seguir el MINUTO a MINUTO de forma online puedes seguir la cobertura de La República Deportes.

El equipo liderado por Mohamed Salah y Sadio Mané visitarán una dura plaza en Portugal para seguir soñando con la anhelada ‘orejona’. Por su parte, el cuadro local viene de vencer contra todo pronostico al Ajax por los octavos de final de la Champions.

Liverpool vs. Benfica: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Benfica ¿Cuándo juegan? Martes 5 de abril del 2022 ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En dónde juegan? Estadio Da Luz ¿En qué canal? ESPN y Star +

¿A qué hora juega Liverpool vs. Benfica?

Perú: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Liverpool vs. Benfica?

Los siguientes canales se encargarán de transmitir el encuentro Liverpool vs. Benfica:

Perú: ESPN, Star +

ESPN, Star + México: Sky Sports

Costa Rica: Sky Sports

Estados Unidos: UNIVERSO, USA Network, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: ESPN, Star +

Uruguay: ESPN, Star +

España: Movistar+, DAZN, DAZN 1.

¿Dónde ver Liverpool vs. Benfica EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Benfica por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Benfica: alineaciones probables

Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mané.

Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Mané. Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Nicolás Otamendi, Álex Grimaldo; Rafa Silva, Julian Weigl, Adel Taarabt, Everton; Darwin Núñez, Gonçalo Ramos.

¿Dónde se jugará el partido Liverpool vs. Benfica?

El duelo entre Liverpool vs. Benfica se jugará en el Estadio Da Luz en Portugal.