Emblemático ex-DT de Polonia sobre Lionel Messi: “Ahora es el abuelo del bosque”

Calienta el duelo. Antoni Piechniczek, quien fuera entrenador de la selección de Polonia en el Mundial España 1982, en el que la escuadra se posicionó en un histórico tercer puesto, habló con el sitio web NaTemat tras conocer los resultados del Sorteo de Qatar 2022, en el cual el cuadro de Europa del Este se medirá con México, Arabia Saudita y Argentina.

En ese sentido, el técnico se refirió al enfrentamiento entre Polonia y la Albiceleste agendado para el 30 de noviembre en el 974 Stadium, cruce en el que también se medirán dos de las más grandes figuras del fútbol actual: Lionel Messi y Robert Lewandowski.

“Estoy interesado en este choque, aunque reconozco que me hubiera interesado más este duelo si Lionel Messi hubiera tenido cinco o seis años menos. O si era un compañero de Lewandowski. Seamos honestos. Messi ahora es el ‘abuelo del bosque’. Ya no es el futbolista que era hace apenas unos años. No se sabe completamente qué papel jugará en la Copa del Mundo en Qatar”, enfatizó el exestratega de 79 años.

Asimismo, Piechniczek resaltó que, debido a la edad del astro argentino, este podría llegar a la Copa del Mundo de noviembre en calidad de suplente.

“Es posible que el entrenador decida ponerlo en el banquillo con la forma actual de Messi; incluso puede desempeñar un papel como Zlatan Ibrahimović en la selección sueca: jugando los últimos 15-20 minutos del partido, entrando como suplente. También puede suceder que Messi juegue un torneo sensacional, porque en el fútbol siempre hay sorpresas. Sin embargo, viendo cómo luce con los colores del Paris Saint-Germain, no es el mismo Messi de antes”, remarcó.

Finalmente, el extécnico afirmó sentirse cómodo con el grupo que le tocó a Polonia en la tanda mundialista.

“Es difícil para mí no estar contento. Este es un grupo a nuestro alcance. Creo que podemos ser optimistas sobre el hecho de que tenemos la oportunidad de clasificar para la siguiente ronda. Pero estoy hablando únicamente de posibilidades”, concluyó.

Partido Argentina vs. Polonia

El encuentro entre la Albiceleste y la escuadra europea será el último del Grupo C. Ambas escuadras se batirán en duelo el próximo miércoles 30 de noviembre a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el 974 Stadium, recinto desmontable de la ciudad de Doha.