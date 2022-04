Mosquera afirmó que están en un nivel internacional y tienen cómo ganarle a Flamengo

Luego de la gran victoria de Sporting Cristal por 4-1 sobre San Martín por la fecha 8 de la Liga 1 Betsson 2022, Roberto Mosquera se refirió a cómo corrigió en el entretiempo para lograr quedarse con los tres puntos. Además, indicó que se encuentran preparados para afrontar de la mejor manera el choque con Flamengo por la Copa Libertadores.

El estratega celeste declaró en conferencia de prensa cómo cambió el chip de los jugadores en el descanso. “Se le crean virtudes al entrenador cuando hay un cambio así tan radical, pero las cosas cuando no funcionan acá se tienen que hacer con la inmediatez. Se toman las decisiones no desde el corazón ni desde un lugar que no sea la razón; hicimos la corrección y surgió efecto”, inició.

Por otro lado, Mosquera mencionó que están en la capacidad de competir ante el Mengao. “El GPS arroja que estamos en un nivel internacional, estamos en 11 km; hay tranquilidad por ese lado. Jugamos con una de las potencias del fútbol sudamericano”.

El técnico de 65 años indicó que no hay equipo al que no se le puede ganar si se realiza lo que corresponde dentro del campo de juego. “Tenemos el sueño de ganar”, refirió.