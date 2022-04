River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el duelo del fútbol argentino?

River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 2 de abril, desde las 5.00 p. m. (hora de Perú) y 7.00 p. m. (hora de Argentina) por la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El enfrentamiento se disputará en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello y la transmisión estará a cargo de TNT Sports, ESPN y Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles al instante.

River Plate vs. Defensa y Justicia: la previa

A recuperar el paso. River Plate viene de caer en su cancha ante Boca Juniors por el superclásico, y necesita un triunfo para seguir en lo más alto de su grupo. La pausa ocasionada por las Eliminatorias Qatar 2022 permitió que los de Núñez recuperen algunos jugadores ante el Halcón de Varela.

El conjunto de Marcelo Gallardo tendrá una dura visita ante los de Sebastián Beccacece previo a su debut en la Copa Libertdores ante Alianza Lima. Se espera que el ‘Muñeco’ realice algunas variantes y reserve algunos futbolistas para el cotejo en Lima.

Por su parte, Defensa y Justicia tienen 14 unidades, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota, y es el único escolta del líder Racing. Un triunfo ante los Millonarios les permitiría ponerse a un punto de los comandado por Fernando Gago.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Defensa y Justicia?

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO?

En territorio argentino, la transmisión del River Plate vs. Defensa y Justicia será a través de TNT Sports y Fox Sports Premium. Para el resto de países en Latinoamérica, se podrá seguir en la señal de ESPN o Star Plus vía streaming.

River Plate vs. Defensa y Justicia: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Ezequiel Barco; Julián Álvarez.

¿Dónde juegan River Plate vs. Defensa y Justicia?

El compromiso entre River Plate vs. Defensa y Justicia por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional tendrá como escenario el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, ubicado en la localidad de Gobernador Costa. Dicho recinto es utilizado por el Halcón de Varela para su duelos de local y cuenta con una capacidad para 10.500 espectadores.

