¿Dónde y a qué hora ver el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga Santander?

Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, sábado 02 de abril, desde las 11.30 a. m. (hora de Perú) por la jornada 30 de LaLiga Santander. El cotejo del equipo de Renato Tapia se jugará en el estadio Municipal de Balaídos y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir las incidencias de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás el relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: ficha del partido

LaLiga Real Madrid vs. Celta de Vigo ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 02 de abril ¿A qué hora? 11.30 a. m. ¿Dónde? Estadio Municipal de Balaídos ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Real Madrid vs. Celta de Vigo: la previa

Recuperación. Luego de la dolorosa goleada en el clásico español ante el Barcelona, al Real Madrid le sentó bien la pausa por las Eliminatorias Qatar 2022 y ya se encuentra mentalizado en lo que será su próximo compromiso ante Celta de Vigo por LaLiga Santander.

Pese a la caída contra los culés, el conjunto comandado por Karim Benzema se mantiene en lo más alto del torneo con 66 unidades, nueve más que su escolta Sevilla, y buscarán volver al triunfo ante la escuadra del peruano Renato Tapia.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti esperan que este compromiso les sirva como preparación para afrontar la ida de los cuartos de final de la Champions League. El próximo miércoles tendrán que realizar una dura visita al vigente campeón del certamen continental, Chelsea.

Por su parte, el elenco del ‘Chacho’ Coudet se encuentra en la mitad de tabla con 36 unidades y en su última presentación fueron derrotados por el Villarreal.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Nacho o Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El Real Madrid vs. Celta de Vigo se jugará a las 11.30 a. m. (hora peruana). Sin embargo, el horario puede variar, según tu ubicación:

México: 10.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo?

Los canales de TV encargados de transmitir el Real Madrid vs. Celta de Vigo serán ESPN para toda Sudamérica y la plataforma Star Plus vía streaming. En territorio español se podrá seguir el compromiso mediante la señal de Movistar+ y Movistar LaLiga.

¿Dónde VER EN VIVO Real Madrid vs. Celta de Vigo vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Celta de Vigo?

Para acceder a Star Plus para ver el Real Madrid vs. Celta de Vigo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes sintonizar el esperado encuentro ONLINE por medio de la señal de streaming Star Plus. En caso de que no cuentes con un acceso a cable o plan de televisión digital, puedes enterarte de todos los detalles del cotejo Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes, que transmitirá el minuto a minuto del esperado encuentro.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Celta de Vigo por la Liga Santander?

El choque entre Real Madrid vs. Celta de Vigo se jugará en el Estadio de Balaídos en Vigo. El recinto cuenta con un capacidad de 29.000 espectadores.

