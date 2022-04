➤ Manchester United vs. Leicester EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Manchester United vs. Leicester EN VIVO se miden desde las 11.30 a. m. (hora peruana) por la fecha 31 de la Premier League en el Estadio Old Trafford. El duelo de los diablos rojos y los zorros irá por ESPN y por Star Plus.

Para que no te pierdas ningún detalle de este cotejo y los partidos de hoy, puedes seguir el minuto a minuto vía LIVE STREAMING por internet en La República Deportes. Aquí encontrarás el horario, canales de TV, transmisión y las incidencias del choque de la liga inglesa.

Manchester United vs. Leicester: ficha del partido

Manchester United vs. Leicester Premier League ¿Cuándo juegan? HOY, sábado 2 de abril ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿Canal? ESPN y Star Plus

Manchester United vs. Leicester: previa

Tras el receso de la fecha FIFA y conocerse los grupos del Mundial Qatar 2022, la Premier League regresa este fin de semana con uno de los partidos más importantes de la jornada: Manchester United vs. Leicester.

El cuadro de los diablos rojos recibirán a los foxes en un duelo vital por llegar a los puestos de Champions League de la siguiente temporada.

El equipo dirigido por Ralf Rangnick marcha en el sexto puesto de la tabla con 50 puntos, a cuatro unidades del cuarto lugar que ocupa el Arsenal. Manchester United deberá ganar y esperar que los gunners no hagan los mismo en su duelo frente a Crystal Palace.

Asimismo, Tottenham debe perder, ya que los spurs también luchan por llegar a la próxima Liga de Campeones.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Leicester?

En todo el territorio peruano, el cotejo Manchester United vs. Leicester se disputará a partir de las 11.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

¿Dónde VER EN VIVO Manchester United vs. Leicester vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Manchester United vs. Leicester ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Leicester por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Leicester?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Leicester, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Últimos enfrentamientos entre Manchester United vs. Leicester

Tabla de posiciones de la Premier League