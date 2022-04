¿Dónde ver el partido Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí por la Copa de la Liga?

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí? | Hoy, sábado 2 de abril, Boca Juniors y Arsenal de Sarandí se enfrentarán por la octava jornada de Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio La Bombonera de la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo llega Boca Juniors ante Arsenal Sarandí?

Boca llega con la moral a tope, ya que su último encuentro disputado fue el superclásico argentino y fue una victoria de 1-0 sobre River Plate en el Monumental de Núñez. Tras el parón por las jornadas de Eliminatorias a Qatar 2022, los jugadores xeneizes llegan descansados y van por los tres puntos de local para tomar la punta de la Zona B.

El entrenador Sebastián Battaglia recuperará a Eduardo Salvio, aunque posiblemente lo deje para el segundo tiempo. Asimismo, hará algunos cambios como el de Carlos Zambrano, que se lesionó jugando con la selección peruana y será baja. Marcelo Weigandt irá por Luis Advíncula, quien fue convocado para este duelo, al igual que el Káiser.

¿Cómo llega Arsenal Sarandí ante Boca Juniors?

Arsenal de Sarandí no ha tenido un buen inicio de temporada 2022 y marcha actualmente en el undécimo lugar de la tabla de posiciones de la Zona B, con la mitad de puntos conseguidos por Boca. Además, suma cuatro choques consecutivos sin poder ganar, una derrota y tres empates seguidos. La última vez igualó 1-1 con Defensa y Justicia.

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí: ficha del partido

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí Copa de la Liga Profesional 2022 ¿Cuándo se emite? HOY, sábado 2 de abril ¿Dónde? Estadio La Bombonera de Buenos Aires ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí por la Copa de la Liga Profesional 2022?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver el partido Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí EN VIVO?

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Perú: Star+, ESPN

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Argentina: Fox Sports Premium Argentina

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Brasil: NOW NET e Claro, Star+, Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Bolivia: Star+, ESPN

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Chile: Star+, ESPN

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Colombia: Star+, ESPN

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Ecuador: Star+, ESPN

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Paraguay: Star+, ESPN

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en México: Fanatiz Mexico

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Uruguay: Star+, ESPN

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí en Venezuela: Star+, ESPN.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿En qué canal VER Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí EN VIVO?

El duelo Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí será transmitido por FOX Sports Premium en territorio argentino. FOX Sports Premium, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva este duelo.

¿Cómo VER Fox Sports Premium?: precios para contratar pack fútbol argentino

Si deseas ver los canales FOX Sports Premium para poder disfrutar de toda la emoción del fútbol argentino, debes ingresar al portal packfutbol.com.ar para solicitar el servicio de estas señales exclusivas en el país de la Albiceleste.

Contratar FOX Sports Premium en DirecTV – Abono mensual: US$ 665 – Prepago: US$ 189

Contratar FOX Sports Premium en Cablevisión – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Telecentro – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Supercanal – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TeleRed – Abono mensual: US$ 6

Contratar FOX Sports Premium en Dibox – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en GigaRed – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Express – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TVCOA – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Claro TV – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Movistar TV – Abono mensual: US$ 665.

¿Qué canal es Fox Sports Premium?

Antina: 200

Televisora Color: 20/62/2/117

Telecentro: 206/111/1017

DirecTV: 604/1604/4000

InTV: 6029

Cablevisión: 123/603

TeleRed: 58/128

Cabletel: 213

Cablevideo: 609

Supercanal: 131/130

Cablevisión flow: 123/603.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Racing por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Para acceder a Star Plus y ver el River Plate vs. Racing debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí: alineaciones probables

Boca Juniors : Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Jorge Figal, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Alan Varela, Esteban Rolón; Sebastián Villa, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos; Luis Vázquez.

Arsenal Sarandí : Axel Werner; Julián Navas, Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; Dardo Miloc, Mauro Pitton, Facundo Krupzky; Lucas Brochero, Sebastián Lomonaco.

¿Dónde se jugará el partido de Boca Juniors vs. Arsenal Sarandíg?

El lugar donde se disputará el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí por la jornada 8 de la Copa Liga Profesional Argentina 2022 es el Estadio La Bombonera, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.