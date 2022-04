¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Sevilla por LaLiga Santander?

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO se jugará mañana por la jornada 30 de LaLiga Santander 2021-22. El duelo comenzará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Camp Nou de la ciudad de Barcelona. Además, contará con la transmisión de DirecTV Sports.

Barcelona vs. Sevilla: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Sevilla ¿Cuándo juegan? Domingo 3 de abril ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Camp Nou (Barcelona) ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Sevilla?

España: 9.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Sevilla?

El canal DirecTV Sports estará a cargo de televisar el Barcelona vs. Sevilla. En el resto de países hispanohablantes en Sudamérica, se podrá ver por la señal de DirecTV Sports+.

Argentina: DirecTV Sports+

Bolivia: DirecTV Sports+

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports+

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports+

Paraguay: DirecTV Sports+

Perú: DirecTV Sports+

Uruguay: DirecTV Sports+

Venezuela: DirecTV Sports+

Estados Unidos: beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS CONNECT.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Sevilla por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal DirecTV Sports.

Barcelona vs. Sevilla: posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Araújo/Eric García, Jordi Alba, Frenkie de Jong/Gavi, Busquets, Pedri, Dembélé/Adama Traoré, Aubameyang y Ferrán Torres.

Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Araújo/Eric García, Jordi Alba, Frenkie de Jong/Gavi, Busquets, Pedri, Dembélé/Adama Traoré, Aubameyang y Ferrán Torres. Sevilla FC: Bono/Dmitrovic, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos/Rekik, Augustinsson, Rakitic, Gudelj, Joan Jordán, Tecatito Corona/Óliver Torres, En-Nesyri y Ocampos.

Barcelona vs. Sevilla: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los culés llegan a este encuentro tras la paliza que le dio al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Araújo, Torres y Aubameyang, en dos ocasiones, fueron los artífices para los azulgranas. Por su parte, los sevillanos llegan de un amargo empate sin goles ante la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde juegan Barcelona vs. Sevilla?

El Barcelona vs. Sevilla se desarrollará en el Camp Nou de la ciudad de Barcelona, España, y con capacidad para 99,354 espectadores.