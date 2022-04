Wilmar Valencia defendió a Binacional: “No se habla del buen plantel que tenemos”

Binacional alcanzó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Apertura de la Liga 1 2022 luego de imponerse por 3-1 a Sport Boys en condición de visita. El Poderoso del Sur culminará como líder del certamen al término de la octava jornada. Tras finalizar el partido, Wilmar Valencia declaró sobre el triunfo de su plantel.

El estratega destacó el trabajo de sus dirigidos pese a que no realizaron pretemporada, y criticó que no se reconozca el esfuerzo que hacen. Además, se quejó que solo se hable de la altura de Juliaca.

“No hacer pretemporada y comenzar al último los trabajos fue difícil. Pero este plantel me da tranquilidad y estamos convencidos de que seguiremos compitiendo bien en este torneo. Hay algo que quiero aclarar, porque es algo que me duele, se habla mucho de la altura de Juliaca, pero no del buen plantel que tenemos”, expresó con molestia Wilmar Valencia.

Por otro lado, el entrenador conocido como ‘Bam Bam’ se mostró contento por la buena racha que tiene Binacional en la Liga 1 2022.

“Hemos sumado 9 puntos importantes. Hemos ganado en Ayacucho, en San Marcos ante San Martín, y hoy a Boys con unas condiciones de clima duras. Por todo lo que dan los jugadores, el más feliz soy yo. Así que mientras no termine el Municipal vs. Sullana, le tomaremos foto a la tabla estando primeros”, agregó el DT.

Binacional es el nuevo líder de la Liga 1 2022

Binacional es el nuevo líder de la Liga 1 2022. El cuadro puneño se aseguró el primer puesto con 18 puntos luego del empate entre Municipal y Alianza Atlético por 2-2.

Los ediles se quedaron en el segundo lugar con 17 unidades y el Vendaval tercero con 16.