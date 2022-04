Aspas arremete contra el árbitro: “Solo le faltaba pitar un cuarto penal para tirarlo él”

Celta de Vigo perdió 2-1 ante el Real Madrid por la fecha 30 de LaLiga Santander. En este duelo, al Real Madrid le cobraron tres penales a favor, dos de los cuales fueron convertidos por Karim Benzema. Ante ello, Lago Aspas criticó fuertemente la actuación del árbitro González Fuertes.

“Solo le ha faltado pitar un cuarto penalti para tirarlo él. Parecía que un hat-trick de Benzema era lo que quería y lo que buscaba ”, señaló muy enojado.

“A mí lo que me vale es ganar, no me vale tener merecimiento. Soy un ganador, me gusta ganar y me voy j*** para casa. Jugamos bien pero nos llevamos cero puntos”, agregó el volante español.

Por otro lado, elogió a Thibaut Courtois, arquero de los madrileños, quien fue la figura del compromiso. “Es el mejor portero del mundo, ya lo dije en la previa y parece que me escuchó. Me quitó la falta a mí, un tiro de Denis nada más empezar y luego el cabezazo”, indicó.

Renato Tapia tuvo minutos en el Celta de Vigo

A los 72 minutos del partido ante el Real Madrid, Renato Tapia ingresó en el medio campo del Celta de Vigo, en lugar de Fran Beltrán. El centrocampista nacional ha perdido un lugar en el once inicialista en las últimas fechas de LaLiga Santander.

El ‘Capitán del Futuro’ comenzó la temporada como titular. Sin embargo, perdió la confianza del técnico Eduardo Coudet, debido a algunas lesiones que sufrió mientras jugaba por la selección peruana.