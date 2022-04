Xavi Hernández sobre partido ante Sevilla: “Es una prueba de fuego para nosotros”

Luego de finalizar las eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, las ligas de los diferentes países se reanudaron. Tal es el caso de España, donde el Barcelona se enfrentará al Sevilla este domingo 3 de abril por la fecha 30 de LaLiga. El cuadro azulgrana marcha tercero en la tabla (54 pts.) y necesita de una victoria para arrebatarle el segundo lugar a su rival (57 pts.) y estar más cerca del líder Real Madrid (66 pts.).

Precisamente, el técnico Xavi Hernández se refirió sobre el duelo de este fin de semana, el cual calificó como una “final” en sus aspiraciones por tener alguna oportunidad de lograr el título, pese a la distancia de 12 puntos sobre los merengues.

“Es una final para nosotros. La oportunidad de llegar a la segunda plaza tras una etapa de resultados muy buena. Es una oportunidad para demostrar. Una prueba de fuego para nosotros”, declaró en conferencia de prensa.

En esta misma línea, el exfutbolista precisó que, si bien el Sevilla también lucha por el título de la liga española, no llega en un buen momento, ya que no conoce de victorias desde hace tres fechas.

“El Sevilla no viene en el mejor momento, pero es un equipo fuerte. Es un entrenador al que admiro y con un club que hace las cosas muy bien. Por eso están ahí arriba. Es una oportunidad única. Jugamos en casa y necesitamos a nuestra gente. Espero que haya un gran ambiente mañana”, sostuvo.

Pendientes del Real Madrid

Asimismo, Xavi Hernández indicó que, pese a que ellos deben hacer su trabajo y quedarse con la victoria, esperan tener buenas noticias del partido entre Real Madrid y Celta de Vigo, quienes jugarán también el domingo, pero a las 11.30 a. m. (hora peruana).

“Esperaremos noticias de Balaídos. Nos serviría de motivación extra, pero nosotros nos centramos en lo que depende de nosotros, que es alcanzar la segunda plaza”, aseguró.