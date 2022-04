River Plate vs. Defensa y Justicia: ¿cómo ver ONLINE este partido por la liga argentina?

Este sábado 2 de abril se juega el River Plate vs. Defensa y Justicia, por la octava jornada de la Copa de la Liga de Argentina 2022. Los dirigidos por Marcelo Gallardo intentan superar la derrota en casa ante Boca Juniors en el Superclásico. El equipo de Sebastián Beccacece, por su parte, sale con la intención de consolidar su buen arranque de temporada, que lo ubica en el segundo lugar del torneo.

Una duda en el once inicial de Gallardo está entre incluir a Agustín Palavecino o Nicolás de la Cruz, quien viene de ser titular en la selección uruguaya que selló su clasificación al mundial. Un cambio en la defensa sería la inclusión de David Martínez en lugar de Leandro González, quien tuvo participación negativa en el gol que marcó Sebastián Villa en el Superclásico.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Defensa y Justicia?

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

River Plate viene de caer en el superclásico ante Boca Juniors por la Copa de la Liga Profesional. Foto: composición GLR

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Defensa y Justicia?

En territorio argentino el cotejo entre River Plate vs. Defensa y Justicia se transmitirá a través de las señales de ESPN y TyC Sports. El Defensa y Justicia vs. River Plate también será transmitido por Fox Sports Premium e ESPN, mediante la plataforma de Star Plus.

¿Dónde ver River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Alineación posible de River Plate vs. Defensa y Justicia

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain, Nicolás Tripichio, Uriel Frías, Brahian Cuello, Alexis Soto, Kevin Gutiérrez, Tomás Galván, Carlos Rotondi, Walter Bou, Francisco Pizzini y Miguel Merentiel.

DT: Sebastián Beccacece

River Plate: Franco Armani, Robert Rojas, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz o Agustín Palavecino, Esequiel Barco y Julián Álvarez.

DT: Marcelo Gallardo.