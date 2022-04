¿Qué canal transmite el partido Manchester United vs. Leicester por la Premier League?

Manchester United vs. Leicester se juega este sábado 2 de abril del 2022 por la trigésima primera jornada de la Premier League de Inglaterra. El encuentro será en el Old Trafford y está pactado para la 11.30 a. m. (hora peruana) o 6.30 p. m. (hora inglesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Manchester United vs. Leicester: ficha del encuentro

Premier League 2021/2022 Manchester United vs. Leicester ¿Cuándo juegan? Sábado 2 de abril ¿A qué hora juegan? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Old Trafford ¿En qué canal? Star Plus

Manchester United vs. Leicester: historial reciente

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Leicester?

En todo el territorio peruano, el cotejo Manchester United vs. Leicester se disputará a partir de las 11.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Leicester?

La señal encargada de televisar el encuentro Manchester United vs. Leicester será Star Plus en territorio peruano.

¿Cómo ver Manchester United vs. Leicester ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Leicester por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Leicester?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Leicester, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Manchester United vs. Leicester: rol arbitral

Andre Marriner - árbitro principal

Darren Cann e Ian Hussin - árbitros asistentes

Martin Atkinson - cuarto árbitro

Michael Oliver - VAR.

¿Dónde juegan Manchester United vs. Leicester?

El duelo Manchester United vs. Leicester se desarrollará en el estadio Old Trafford, ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra. En dicho escenario, que cuenta con una capacidad para más de 74.000 espectadores, los diablos rojos juegan de local.

Manchester United vs. Leicester: pronóstico de casas de apuestas