“Que vayan a Mariúpol y Járkov”: el mensaje del Shakhtar a FIFA tras el sorteo Qatar 2022

“Queremos que esta copa sea el mundial de la paz!”, esas fueron las palabras que utilizó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, minutos antes de dar inicio al sorteo de la fase de grupos para el Mundial de Qatar 2022. En su mensaje también pidió a las autoridades frenar la guerra. No obstante, esta misiva no fue suficiente para el director general del Shakhtar Donetsk, Serguéi Palkin, quien criticó que el directivo del ente deportivo no se haya referido a la petición presentada por el club para excluir a Rusia como miembro de la organización.

“No excluir a Rusia de esta organización al mismo tiempo que todo el mundo está en su contra es extraño y no cabe en la mente. Cuando la gente en la sede central de la FIFA se sienta y mira por la ventana al lago Lemán (Suiza), probablemente vea realidades diferentes. Quizá deberían enviar a su gente a Mariúpol y Járkov para que se tomaran más en serio este asunto”, manifestó el directivo ucraniano.

Asimismo, Serguéi Palkin arremetió contra el hecho de que la FIFA mantenga suspendidas a las federaciones de fútbol de Pakistán, Zimbabue y Kenia mientras ignora la cuestión presentada para separar a Rusia del organismo, lo que evidencia una necesidad de transformación dentro del máximo ente del balompié a nivel mundial.

Repechaje UEFA

Tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la FIFA decidió que la selección rusa no dispute los partidos de repechaje para el Mundial Qatar 2022. En su lugar, Polonia pasó de manera automática a la siguiente fase de la llave, en la que venció a Suecia.

En tanto, Gales está a la espera del ganador del duelo entre Ucrania y Escocia, que se postergó para el periodo de mayo-junio y que definirá al campeón de la repesca UEFA, que se sumará al Grupo B de la Copa del Mundo, integrado por Inglaterra, Estados Unidos e Irán.