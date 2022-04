Gary Medel y la corta aparición de Chile en la canción del Mundial Qatar 2022

La ceremonia del sorteo del Mundial Qatar 2022 dejó varias postales curiosas. Si bien la atención se centró en los equipos que integrarán la fase de grupos, uno de los puntos más atractivos de la gala fue la presentación de la canción oficial de la Copa del Mundo. Sin embargo, varios aficionados notaron que en el clip aparecía la selección chilena.

Pese a que la Roja no logró acceder a la justa mundialista, en la presentación del tema “Hayya hayya” (Better together), o “Mejor juntos” en español, se observa una imagen del futbolista Gary Medel siendo consolado por un rival.

Canción del Mundial Qatar 2022

Este hecho despertó diversas reacciones entre los aficionados, quienes cuestionaban la participación del país sureño al no estar clasificado para el torneo. Por otra parte, algunos lo tomaron con humor y recordaron su eliminación.

Cabe resaltar que Chile quedó fuera del repechaje al caer ante Uruguay en Santiago y debido también a la victoria de Perú ante Paraguay. Para muchos, este nuevo fracaso significó el final de la denominada ‘Generación Dorada’, y miles de personas se conmovieron con las lágrimas de Gary Medel tras la derrota contra los charrúas.

¿Qué equipos se enfrentarán en el repechaje intercontinental?

El sorteo de la FIFA determinó los siguientes enfrentamientos por el repechaje intercontinental: el quinto de Sudamérica (Perú) ante el quinto clasificado de Asia (Australia o Emiratos Árabes) y el cuarto de la Concacaf (Costa Rica) ante el ganador de las eliminatorias de Oceanía (Nueva Zelanda).

¿Cómo quedaron los grupos para el Mundial Qatar 2022?

Grupo A: Qatar, Países Bajos, Senegal, Ecuador

Qatar, Países Bajos, Senegal, Ecuador Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irán, play off europeo (Gales vs. Escocia/Ucrania)

Inglaterra, Estados Unidos, Irán, Grupo C: Argentina, México, Polonia, Arabia Saudita

Argentina, México, Polonia, Arabia Saudita Grupo D: Francia, Dinamarca, Túnez, Play Off 1 (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes)

Francia, Dinamarca, Túnez, Grupo E: España, Alemania, Japón, play off 2 (Costa Rica vs. Nueva Zelanda)

España, Alemania, Japón, Grupo F: Bélgica, Croacia, Marruecos, Canadá

Bélgica, Croacia, Marruecos, Canadá Grupo G: Brasil, Suiza, Serbia, Camerún

Brasil, Suiza, Serbia, Camerún Grupo H: Portugal, Uruguay, Corea del Sur, Ghana

Cronograma Mundial Qatar 2022