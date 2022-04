Liga 1 2022: conoce la programación de la fecha 8 y la tabla de posiciones

De vuelta. Luego de una breve semana sin partidos debido a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, el torneo nacional regresa con emocionantes duelos agendados en la octava jornada de la Liga 1 Betsson, que se disputará desde este viernes 1 hasta el domingo 3 de abril.

Previo al comienzo de esta nueva fecha, Deportivo Municipal se levantó como líder del certamen al sumar 16 puntos en la tabla de posiciones; la segunda, tercera y cuarta casilla la ocupan Binacional, Alianza Atlético de Sullana y Sport Huancayo, con 15 puntos, respectivamente. El tablero lo termina de completar Cienciano en la quinta ubicación.

En tanto, de los tres grandes, Universitario de Deportes es el que se ubica en una mejor posición, al adjudicarse el sexto puesto de la tabla. Sporting Cristal se encuentra en el puesto 11, mientras que el actual campeón, Alianza Lima, cayó a la posición número 15.

La apertura de la fecha estará a cargo de Sporting Cristal y Universidad San Martín, que se medirán en un enfrentamiento que iniciará a la 1.15 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo. Horas más tarde, Ayacucho FC y UTC de Cajamarca cerrarán la jornada en un emocionante partido que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Cumaná de Huamanga.

Para el segundo día de competición se medirán Sport Boys vs. Binacional; Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal; Melgar vs. Carlos Stein y Sport Huancayo vs. Alianza Lima.

Finalmente, en la última fecha de competencia se enfrentarán Atlético Grau vs. Cienciano; Universitario vs. ADT y Carlos Mannucci vs. César Vallejo. En esta jornada descansará Deportivo Cantolao.

Partido Fecha y hora Lugar Sporting Cristal vs. San Martín hoy viernes 1 de abril, 1.15 p. m. Estadio Alberto Gallardo Ayacucho FC vs. UTC hoy viernes 1 de abril, 3.30 p. m. Estadio Ciudad de Cumaná Sport Boys vs. Binacional sábado 2 de abril, 11.00 a. m. Estadio Miguel Grau del Callao Alianza Atlético vs. Municipal sábado 2 de abril, 1.15 p. m. Estadio Melanio Coloma Melgar vs. Carlos Stein sábado 2 de abril, 3.30 p. m. Estadio Monumental de la UNSA Sport Huancayo vs. Alianza Lima sábado 2 de abril, 7.00 p.m. Estadio Huancayo Atlético Grau vs. Cienciano domingo 3 de abril, 3.00 p. m. Estadio Francisco Mendoza Pizarro Universitario vs. ADT domingo 3 de abril, 3.30 p. m. Estadio Monumental de Ate Carlos Mannucci vs. César Vallejo domingo 3 de abril, 6.30 p. m. Estadio Mansiche

Tabla de posiciones Liga 1