➤ Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí EN VIVO y DIRECTO este sábado 2 de abril por la octava jornada de la Copa de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2022. El duelo comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí: ficha del partido

Copa de la Liga Profesional - Fecha 8 Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí ¿Cuándo juegan? Sábado 2 de abril de 2022 ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿Dónde juegan? Estadio Alberto J. Armando ¿Dónde lo transmiten? Fox Sports Premium y Star+

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (domingo 3 de abril)

¿Dónde ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Para ver EN VIVO el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí, deberás ingresar a la plataforma Star Plus, la cual emitirá el minuto a minuto de este partido a toda Sudamérica. En Argentina, este encuentro también podrá ser visto por Fox Sports Premium.

¿En qué canal VER Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí EN VIVO?

El duelo Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí será transmitido por la señal de FOX Sports Premium en territorio argentino. FOX Sports Premium, el canal del servicio Pack Fútbol Argentino, tendrá la cobertura exclusiva de este duelo.

¿Cómo VER Fox Sports Premium? Precios para contratar pack fútbol argentino

Si deseas ver los canales FOX Sports Premium para así poder disfrutar de toda la emoción del fútbol argentino, debes ingresar al portal packfutbol.com.ar para solicitar el servicio de estas señales exclusivas:

Contratar FOX Sports Premium en DirecTV – Abono mensual: US$ 665 – Prepago: US$ 189

Contratar FOX Sports Premium en Cablevisión – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Telecentro – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Supercanal – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TeleRed – Abono mensual: US$ 6

Contratar FOX Sports Premium en Dibox – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Dibox – Abono mensual: US$665

Contratar FOX Sports Premium en GigaRed – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Express – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en TVCOA – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Claro TV – Abono mensual: US$ 665

Contratar FOX Sports Premium en Movistar TV – Abono mensual: US$ 665.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí Central ONLINE GRATIS?

Para ver el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Jorge Figal, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Alan Varela, Esteban Rolón; Sebastián Villa, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos; Luis Vázquez.

Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Jorge Figal, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Alan Varela, Esteban Rolón; Sebastián Villa, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos; Luis Vázquez. Arsenal de Sarandí: Axel Werner; Julián Navas, Cristian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; Dardo Miloc, Mauro Pitton, Facundo Krupzky; Lucas Brochero, Sebastián Lomonaco.

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí: últimos enfrentamientos

Liga argentina 2021 - Fecha 24 | Arsenal de Sarandí 1-1 Boca Juniors

Liga argentina 2020 - Grupo 1 | Boca Juniors 1-1 Arsenal de Sarandí

Liga argentina 2019-2020 - Fecha 12 | Boca Juniors 5-1 Arsenal de Sarandí

Liga argentina 2017-2018 - Fecha 11 | Boca Juniors 2-0 Arsenal de Sarandí

Liga argentina 2016-2017 - Fecha 22 | Boca Juniors 3-0 Arsenal de Sarandí

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Boca Juniors y Arsenal de Sarandí se verán las caras en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Este escenario deportivo fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 y tiene capacidad para albergar hasta 54.000 espectadores.