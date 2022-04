Celta de Vigo vs. Real Madrid ESPN EN VIVO: ¿cuándo juegan el partido por la Liga Santander?

Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO se miden este sábado 2 de abril desde las 11.30 a. m. (hora peruana) por la jornada 30 de la Liga Santander 2021/2022. El encuentro se disputará en el estadio Municipal de Balaidos con transmisión vía ESPN y Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen, en la web de La República Deportes.

Celta de Vigo vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Real Madrid Fecha Sábado 2 de abril Hora 11.30 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar estadio Municipal de Balaidos

Celta de Vigo vs. Real Madrid: previa del partido

El Real Madrid debe responder en Balaídos al duro golpe encajado con la goleada recibida en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona, reaccionar con rapidez e impedir la resurrección de una Liga que tenía encarrilada, para lo que tendrá que superar en un estadio al que tiene tomada la medida como Balaídos, a un Celta de Vigo que no pierde de local desde el 5 de diciembre.

El duelo de Balaídos se ha convertido en prueba de fuego para el Real Madrid que debe evitar que siga creciendo la esperanza culé de pelear por el título y que el Sevilla pueda ver renacidas sus opciones.

En sus 15 últimos enfrentamientos ligueros, trece triunfos madridistas y dos empates. Desde 2014 no cae en Balaídos, curiosamente con Carlo Ancelotti al mando. Precisamente la presencia de ‘Carletto’ en el banquillo es la gran duda por despejar. Tras dar positivo en coronavirus no ha podido preparar la cita con sus jugadores ni formar parte de la expedición.

Enfrente estará un Celta que prácticamente no se juega más que su orgullo y unos cuantos miles de euros por la clasificación final, con la permanencia encarrilada y lejos de la pelea por las plazas europeas. Pero Coudet y su tropa son ambiciosos. Quieren acabar con la maldición del equipo blanco, al que no ganan desde mayo de 2014, cuando un doblete del brasileño Charles Dias dio el triunfo al Celta que entonces dirigía Luis Enrique Martínez.

Sus números como local en 2022 hacen soñar al celtismo: cuatro victorias (Mallorca, Rayo Vallecano y Osasuna) y dos empates (Betis y Levante). Su última derrota en Balaídos fue el 5 de diciembre ante el Valencia. El examen es grande, el mejor visitante destacado de LaLiga, un Real Madrid que ha ganado en diez de sus catorce salidas, con apenas dos derrotas en todo el curso lejos del Bernabéu.

Con la información de EFE.

¿A qué hora juega Celta de Vigo vs. Real Madrid?

El Celta de Vigo vs. Real Madrid se jugará a las 11.30 a. m. (hora peruana). Sin embargo, el horario puede variar, según tu ubicación:

México: 10.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Celta de Vigo vs. Real Madrid?

Los canales de TV encargados de transmitir el clásico español entre Celta de Vigo vs. Real Madrid serán ESPN para toda Sudamérica y la plataforma Star Plus.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes sintonizar el esperado encuentro ONLINE por medio de la señal de streaming Star Plus. En caso de que no cuentes con un acceso a cable o plan de televisión digital, puedes enterarte de todos los detalles del cotejo Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes, que transmitirá el minuto a minuto del esperado encuentro.

Celta de Vigo vs. Real Madrid: últimos partidos

Celta de Vigo vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Dituro; Kevin, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Aspas, Galhardo.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militao, Nacho o Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius, Benzema.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. Real Madrid por la Liga Santander?

El choque entre Real Madrid vs. Celta de Vigo se jugará en el Estadio de Balaídos en Vigo. El recinto cuenta con un capacidad de 29.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Santander