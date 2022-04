Liverpool vs. Watford EN VIVO: hora y canal de TV para seguir el duelo por la Premier League

Liverpool vs. Watford EN VIVO Y EN DIRECTO juegan este sábado 2 de abril desde las 6.30 a. m. (hora de Perú y Colombia) por la jornada 31 de la Premier League. El cotejo del colombiano Luis Díaz se disputará en el mítico Estadio de Anfield y será transmitido por ESPN y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el relato del minuto a minuto con todas las incidencias y la recopilación de los goles.

Liverpool vs. Watford: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Watford ¿Cuándo juegan? Sábado 2 de abril ¿A qué hora? 6.30 a. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Anfield ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Liverpool vs. Watford: la previa

Van por el líder. La Premier League entra en su tramo final y todo indica que Liverpool y Manchester City se disputarán el título de la presente edición. El conjunto ciudadano cedió algunos puntos en el camino y permitió que los reds logren acercarse de forma peligrosa.

Los dirigidos por Jürgen Klopp se ubican en la segunda casilla con 69 unidades, a uno de los comandados por Pep Guardiola, y ante Watford buscarán alcanzar de forma momentánea el primer lugar.

Luego de esta jornada, el puntero y su escolta se verán las caras en el Etihad Stadium. A falta de ocho fechas para culminar el torneo, dicho enfrentamiento podría inclinar la balanza a favor de algunos de estos clubes.

Por su parte, las abejas afrontan un presente complicado y se encuentran en zona de descenso. Con solo 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y 19 derrotas, necesitan un triunfo que le permita alejarse de los últimos lugares.

Liverpool vs. Watford: historial reciente

Horario del Liverpool vs. Watford

México: 5.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Perú: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 6.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Argentina: 8.30 a. m.

Brasil: 8.30 a. m.

Chile: 8.30 a. m.

Paraguay: 7.30 a. m.

Uruguay: 8.30 a. m.

España: 1.30 p. m.

Dónde ver Liverpool vs. Watford

Para Sudamérica, la señal encargada de televisar el Liverpool vs. Watford será ESPN, canal disponible en la mayoría de operadores de TV por cable o satélite.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Colombia: ESPN

Chile: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

España: DAZN.

¿Dónde VER EN VIVO Liverpool vs. Watford vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Watford?

Para acceder a Star Plus para ver el Liverpool vs. Watford, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Liverpool vs. Watford ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Watford por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Watford: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino y Jota.

Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino y Jota. Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Samir, Kamara; Louza, Sissoko, Kucka; Hernandez, Pedro y Dennis.

¿Dónde juegan Liverpool vs. Watford?

El compromiso entre Liverpool vs. Watford tendrá como escenario el mítico estadio Anfield, ubicado en la ciudad portuaria de Liverpool. Dicho recinto es utilizado por los reds para su duelos de locales y cuenta con una capacidad para más de 53.000 espectadores.

