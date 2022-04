➤ [Star Plus EN VIVO] Emelec vs. Liga de Quito ONLINE GRATIS por la Liga Pro 2022

Emelec vs. Liga de Quito EN VIVO se miden este viernes 1 de abril desde las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) por la fecha 6 de la Liga Pro 2022. El encuentro se disputará en el Estadio George Capwell con transmisión vía GolTV y Star Plus, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen, en la web de La República Deportes.

Emelec vs. Liga de Quito: transmisión en vivo

Emelec vs. Liga de Quito: alineaciones confirmadas

Emelec: Ortiz; Caicedo, Leguizamón, Guevara, Gracia, Arroyo, Rodríguez, Rojas, Zapata, Cabeza y Quiroga.

Emelec busca ganar los tres puntos. Foto: Emelec

Liga de Quito: Falcón; Romero, Guerra, López, Cruz, Piovi, Ortiz, Nnachi, Muñoz, Alvarado, Molina.

Así forma LDU para el duelo ante Emelec. Foto: LDU

Emelec vs. Liga de Quito: ficha del partido

Partido Emelec vs Liga de Quito Fecha Viernes 1 de abril Hora 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) Canal GolTV y Star Plus Lugar Estadio George Capwell

¿A qué hora juega Emelec vs. Liga de Quito?

El Emelec vs. Liga de Quito se jugará a las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Sin embargo, el horario puede variar según tu ubicación:

México: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido Emelec vs. Liga de Quito?

Los canales de TV encargados de transmitir el duelo Emelec vs. Liga de Quito serán GolTV (para toda Sudamérica) y la plataforma Star Plus.

¿Dónde ver Emelec vs. Liga de Quito EN VIVO ONLINE GRATIS?

Puedes sintonizar el esperado encuentro ONLINE por medio de la señal de streaming de Star Plus. En caso de que no cuentes con un acceso a cable o plan de televisión digital, puedes enterarte de todos los detalles del cotejo Emelec vs. Liga de Quito EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes, que transmitirá el minuto a minuto del esperado encuentro.

Emelec vs. Liga de Quito: últimos partidos

¿Dónde juegan Emelec vs. Liga de Quito?

El choque entre Emelec vs. Liga de Quito se jugará en el Estadio George Capwell. El recinto cuenta con un capacidad de 40.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga Pro