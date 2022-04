Cerro Porteño vs. 12 de Octubre EN VIVO: hora y canal del partido de Primera División de Paraguay

Cerro Porteño vs. 12 de Octubre se miden EN VIVO este viernes 1 de abril desde las 5 p. m. por la octava jornada de la Primera División de Paraguay. Este duelo se jugará en el estadio Estadio General Pablo Rojas y contará con la transmisión de Tigo Sports. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El equipo local viene de vencer 3-0 a resistencia y se ubica en el segundo lugar del torneo con 18 unidades. Por su parte, los visitantes llegan tras caer 1-0 ante Sol de América en la jornada anterior, por lo que se encuentran en la quinta posición con 11 puntos.

Cerro Porteño vs. 12 de Octubre: ficha del partido

Partidos Cerro Porteño vs. 12 de Octubre ¿Cuándo juegan? Viernes 1 de abril ¿A qué hora juegan? 5 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Tigo Sports ¿Dónde juegan? Estadio General Pablo Rojas

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs. 12 de Octubre?

México: 4.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Cerro Porteño vs. 12 de Octubre?

El clásico entre Cerro Porteño vs. 12 de Octubre será transmitido por la señal de Tigo Sports.

¿Dónde ver Cerro Porteño vs. 12 de Octubre ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las herramientas para seguir el clásico Cerro Porteño vs. 12 de Octubre en Tigo Sports, no te preocupes, pues la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este apasionante encuentro. En esta nota encontrarás toda la información acerca de este choque.

¿Dónde juegan Cerro Porteño vs. 12 de Octubre?

El encuentro entre Cerro Porteño vs. 12 de Octubre se disputará en el Estadio General Pablo Rojas, ubicado en la ciudad de Asunción, Paraguay.