[En Vivo] Barcelona SC vs. U. Católica: ¿a qué hora y dónde jugarán por la LigaPro?

Barcelona SC vs. Universidad Católica EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, viernes 1 de abril, desde las 7.00 p. m. (hora de Perú y Ecuador) por la fecha 6 de la LigaPro de Ecuador. El enfrentamiento se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y la transmisión estará a cargo de GOLTV y Star Plus vía streaming. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles.

Barcelona SC vs. Universidad Católica: ficha del partido

LigaPro Barcelona SC vs. Universidad Católica ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 01 de abril ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) ¿Dónde juegan? Estadio Olímpico Atahualpa de Quito ¿Qué canal lo transmite? GolTV y Star Plus.

Barcelona SC vs. Universidad Católica: ¿cómo llegan?

Por el invicto y la punta. Barcelona SC tuvo un gran inicio en la LigaPro de Ecuador y en las primeras cinco jornadas no conoce la derrota . Asimismo, se mantiene en el primer lugar del campeonato con 13 unidades producto de cuatros triunfos y un empate.

Por su parte, la Universidad Católica buscará romper la buena racha de su rival de turno y reducir la ventaja que tiene. El conjunto estudiantil marcha en la tercera casilla del certamen con ocho unidades y viene de triunfar ante Deportivo Cuenca.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Universidad Católica?

El partido Barcelona SC vs. Universidad Católica EN VIVO se llevará a cabo este viernes 01 de marzo desde las 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Revisa aquí la programación según tu país:

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m

México: 6.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs. Universidad Católica?

Para Latinoamérica, la señal encargada de televisar el Barcelona SC vs. Universidad Católica será GolTV.

Argentina: GolTV

Bolivia: GolTV

Brasil: Star Plus

Chile: GolTV

Colombia: GolTV

Ecuador: GolTV

Paraguay: GolTV

Perú: GolTV

Uruguay: GolTV

Venezuela: GolTV

Estados Unidos: GolTV Español.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Universidad Católica?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Universidad Católica, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Universidad Católica por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Barcelona SC vs. Universidad Católica por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación para Latinoamérica los encuentros de la LigaPro. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Universidad Católica?

El encuentro entre Barcelona SC vs. Universidad Católica se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Dicho escenario está ubicado en la la capital ecuatoriana y cuenta con una capacidad para 35.742 espectadores.

Barcelona SC vs. Universidad Católica: últimos enfrentamientos