Con Graham Arnold como DT: conoce a Australia, posible rival de Perú

El pasado martes 29 de marzo, la selección peruana logró quedarse con el repechaje rumbo a Qatar 2022, luego de superar a Paraguay por 2-0 y mantenerse firme en el quinto puesto de la tabla de posiciones del clasificatorio sudamericano. Ahora, el próximo reto de la Blanquirroja será medirse al vencedor del partido entre Australia vs. Emiratos Árabes Unidos por la repesca del continente asiático.

La selección peruana tendrá que afrontar otro partido para buscar su boleto rumbo a la cita mundialista de Qatar contra el ganador del repechaje de Asia. ¿Quién tiene más probabilidades de ganar? Según los últimos registros mundialistas, Australia se quedaría con la serie frente a EAU para enfrentar a Perú (los Socceros han acudido a los últimos cuatro mundiales: 2006, 2010, 2014, 2018).

Por ese motivo, a continuación, repasaremos todo lo que necesitas saber del posible próximo adversario de Perú en el repechaje rumbo a Qatar 2022.

Australia podría volver a enfrentar a Perú: ambas selecciones chocaron en Rusia 2018. Foto: AFP

Mundial Rusia 2018, el último precedente

En el 2018, Perú acudió a un mundial tras 36 años, y en dicha cita mundialista, la Bicolor se vio las caras contra Australia por la tercera fecha del Grupo C, donde los dirigidos por Ricardo Gareca salieron airosos con un resultado a favor por 2-0. Este es el último antecedente de enfrentamiento entre ambas escuadras.

Figuras de la selección australiana

El conjunto dirigido por Graham Arnold que compite en busca de un cupo a Qatar 2022 tiene estrellas que resaltan entre las grandes ligas. El más reconocido de los Socceros es Mathew Ryan, portero del Real Sociedad (España). Actualmente, cursa los 29 años y es meta titular del equipo; vale en el mercado 5 millones de euros.

Otra figura que destaca en Australia es Ajdin Hrustic, volante del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. El mediocentro vale 3 millones de euros y con sus 25 años está en la edad para demostrar su talento.

Otro de los que sobresalen en el país oceánico por su experiencia es Milos Degenek, defensa del Columbus de la Major League Soccer. Vale 2.5 millones de euros.

Martin Boyle (28 años, Faisaly/Arabia Saudita) y Awer Mabil (26 años, Cádiz/España) son los demás nombres que brillan en la selección australiana de Graham Arnold.

¿Cómo son los hinchas de Australia?

Según David Weiner, Jefe de Contenido Digital (A-Leagues-Australia), actualmente los aficionados no están de buen ánimo con los Socceros. “Este es el estado de ánimo más frágil que ha habido alrededor del equipo nacional durante mucho tiempo. La confianza de los fanáticos es baja. La última vez que Australia no estuvo en la Copa Mundial de la FIFA fue en 2002, y hay un temor genuino de que no estemos en Qatar”, reveló Weiner.