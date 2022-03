Partidos de hoy, jueves 31 de marzo del 2022: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (selección peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Después del parón por fechas FIFA, donde diversas selecciones obtuvieron su pase a la Copa del Mundo o su cupo al repechaje, las ligas nacionales vuelven a jugarse. Para este día, uno de los duelos más atractivos es el choque entre Colo Colo vs. Unión La Calera por la liga chilena.

De igual forma ocurrirá en la Copa Colombia 2022, donde Once Caldas chocará contra Quindio por la tercera ronda del torneo. Otros cotejos de la misma competencia serán el Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto y el Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira.

Campeonato chileno

Colo-Colo vs. U. La Calera

Canal: TNT Sports HD

Hora: 5.00 p. m.

Copa Colombia

Once Caldas vs. Quindio

Canal: Win Sports +

Hora: 6.00 p. m.

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Canal: Win Sports +

Hora: 8.00 p. m.

Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira

Canal: Win Sports

Hora: 8.00 p. m.

Copa Liga Profesional Argentina