Partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo sufrió cambio de fecha

Cambio de planes. Alianza Lima y Sport Huancayo tenían previsto enfrentarse este viernes 1 de abril a las 7.00 p. m. por la jornada 8 de la Liga 1 2022. Sin embargo, el encuentro fue movido para el sábado 2 del mismo mes y a la misma hora. Así lo confirmó la cuenta de Twitter del torneo peruano.

Actualización del Sport Huancayo vs. Alianza Lima. Foto: Liga 1

¿Cómo se disputará la jornada 8 de la Liga 1?

Este 1 de abril, Sporting Cristal y San Martín se medirán en el estadio Alberto Gallardo desde la 1.15 p. m. Asimismo, Ayacucho FC y UTC cerrarán la jornada del día en el estadio Ciudad de Cumaná a las 3.30 p. m.

Además del Alianza Lima vs. Sport Huancayo, el sábado 2 de abril contará con los duelos de Sport Boys vs. Binacional desde las 11.00 a. m. en el Miguel Grau, Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal a las 1.15 p. m. en Sullana y FBC Melgar vs. Carlos Stein a las 3.30 p. m. en la UNSA.

Finalmente, la fecha 8 cerrará con los duelos Atlético Grau vs. Cienciano en el Francisco Mendoza a las 3.00 p. m., Universitario vs. ADT en el Monumental desde las 3.30 p. m. y Carlos Mannucci vs. César Vallejo en el Mansiche de Trujillo a las 6.30 p. m.

Alianza Lima en la Copa Libertadores

Este 25 de marzo se pudo conocer que los íntimos de La Victoria estarán en el Grupo F, conformado por: River Plate (Argentina), Colo Colo (Chile) y Fortaleza (Brasil).

Fixture de Alianza Lima en abril