Once Caldas vs. Deportes Quindío EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa Colombia 2022

Once Caldas vs. Deportes Quindío se enfrentan EN VIVO este jueves 31 de marzo a las 6 p.m. (hora peruana) por la tercera ronda de la Copa Colombia 2022. Este duelo se jugará en el Estadio Palogrande y será transmitido por Win Sports. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro de Manizales viene de empatar 1-1 con Envigado por la liga colombiana, en la que se encuentra en el quinto lugar con 21 puntos. Por su parte, los visitantes vencieron 2-1 a Barranquilla en la segunda división del país norteño, en la que se ubica en la casilla cinco con 14 unidades.

Once Caldas vs. Deportes Quindío: ficha del partido

Partido Once Caldas vs. Deportes Quindío ¿Cuándo juegan? Jueves 31 de marzo ¿A qué hora juegan? 6 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Win Sports ¿Dónde juegan? Estadio Palogrande

¿A qué hora juegan Once Caldas vs. Deportes Quindío?

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (viernes 1 de abril).

¿Qué canal transmite Once Caldas vs. Deportes Quindío?

En territorio colombiano, la transmisión por TV del Once Caldas vs. Deportes Quindío estará a cargo de la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de la Liga BetPlay 2022.

¿Cómo ver Once Caldas vs. Deportes Quindío vía Win Sports?

Satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

IPTV:

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Dónde sintonizar Win Sports+ en Colombia?

En Colombia, puedes encontrar la señal de Win Sports+ para ver Once Caldas vs. Deportes Quindío en los siguientes canales de los operadores de TV paga:

DirecTV: canal 634 (SD) y 1634 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 497 (SD) y 896 (HD)

Claro TV (satélite): canal 523 (HD)

Claro TV (cable): canal 522 (SD) y 1522 (HD)

Tigo (cable): canal 139 (SD) y 239 (HD)

Movistar TV (IPTV): canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) y 389 (HD)

Tigo (IPTV): canal 24 (SD) y 239 (HD)

Claro TV (IPTV): canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Once Caldas vs. Deportes Quindío por internet?

Para que no te pierdas el Once Caldas vs. Deportes Quindío por internet, sintoniza el servicio de streaming Win Sports ONLINE, donde encontrarás toda la programación de esta cadena deportiva. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes.

¿Dónde juegan Once Caldas vs. Deportes Quindío?

El duelo Once Caldas vs. Deportes Quindío se disputará en el Estadio Palogrande, ubicado en la ciudad de Manizales, Colombia.