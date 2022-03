Deportivo Pasto vs. Santa Fe EN VIVO: ¿cuándo y dónde ver el partido por la Copa Colombia 2022?

Deportivo Pasto vs. Santa Fe EN VIVO se enfrentan este jueves 31 de marzo a las 8.00 p.m. (hora peruana y colombiana) por la tercera ronda de la Copa Colombia 2022. Este duelo se jugará en el Estadio Departamental Libertad y será transmitido por Win Sports. Además, puedes seguir las incidencias de este cotejo y otros encuentros a través de la web de La República Deportes.

Deportivo Pasto vs. Santa Fe: ficha del partido

Partido Deportivo Pasto vs. Santa Fe Fecha Jueves 31 de marzo Hora 8.00 p.m. (hora peruana y colombiana) Canal Win Sports Lugar Estadio Departamental Libertad

¿A qué hora juegan Deportivo Pasto vs. Santa Fe?

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (viernes 1 de abril).

¿Qué canal transmite Deportivo Pasto vs. Santa Fe?

En territorio colombiano, la transmisión por TV del Deportivo Pasto vs. Santa Fe estará a cargo de la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de la Liga BetPlay 2022.

¿Cómo ver Deportivo Pasto vs. Santa Fe vía Win Sports?

Satélite:

Cable:

IPTV:

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

¿Dónde sintonizar Win Sports+ en Colombia?

En Colombia, puedes encontrar la señal de Win Sports+ para ver Deportivo Pasto vs. Santa Fe en los siguientes canales de los operadores de TV paga:

DirecTV: canal 634 (SD) y 1634 (HD)

Movistar TV (satélite): canal 497 (SD) y 896 (HD)

Claro TV (satélite): canal 523 (HD)

Claro TV (cable): canal 522 (SD) y 1522 (HD)

Tigo (cable): canal 139 (SD) y 239 (HD)

Movistar TV (IPTV): canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) y 389 (HD)

Tigo (IPTV): canal 24 (SD) y 239 (HD)

Claro TV (IPTV): canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Deportivo Pasto vs. Santa Fe por internet?

Para que no te pierdas el Deportivo Pasto vs. Santa Fe por internet, sintoniza el servicio de streaming Win Sports ONLINE, donde encontrarás toda la programación de esta cadena deportiva. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes.

Deportivo Pasto vs. Santa Fe: últimos partidos

Deportivo Pasto 2-4 Santa Fe | Apertura | 16.03.2022

Deportivo Pasto 0-1 Santa Fe | Finalización | 19.09.2021

Santa Fe 2-2 Deportivo Pasto | Apertura | 08.03.2021

Santa Fe 2-0 Deportivo Pasto | Playoffs | 29.11.2020

Deportivo Pasto vs. Santa Fe: posibles alineaciones

Deportivo Pasto: Diego Martínez; Giberto Garcia, Kevin Riascos, Cristian Tovar, Juan Garavito; Camilo Ayala, Víctor Arboleda, Santiago Orozco, Facundo Ospitaleche, Adrián Estacio.

Santa Fe: Jose Silva; Harold Gómez, Francisco Meza, Kevin Mantilla, José Ortiz, Carlos Sánchez, Yeiler Góez, Jersson González, Juan Pedroza, John Jairo Velásquez, Wilson Morelo.

¿Dónde juegan Deportivo Pasto vs. Santa Fe por la Copa Colombia?

El duelo entre Deportivo Pasto vs. Santa Fe se disputará en el Estadio Departamental Libertad, ubicado en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. Este recinto tiene capacidad para 28.000 espectadores.