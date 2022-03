Colo Colo vs. Unión La Calera EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el fútbol chileno?

Colo Colo vs. Unión La Calera se miden EN VIVO en el cotejo por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2022 de Chile ONLINE EN DIRECTO este jueves 31 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por TNT Sports a partir de las 5.00 p. m. de Perú y 7.00 p. m. de Chile, desde el Estadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING y partidos de hoy vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará un seguimiento del Colo Colo vs. Unión La Calera EN VIVO GRATIS gracias a la señal de TNT Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Colo Colo vs. Unión La Calera: previa

Colo Colo está ajustando las piezas para debutar en la Copa Libertadores y buscará mostrar el mismo rendimiento que tenía antes del receso por la fecha FIFA, ya que logró acumular tres victorias consecutivas para escalar hasta las posiciones de privilegio en el Campeonato PlanVital 2022.

El cuadro albo ha perdido solo uno de sus siete compromisos hasta ahora (cuatro ganados, dos empatados y uno perdido), además, ha anotado 10 goles en su racha de tres triunfos seguidos y dejó su portería imbatida en dos ocasiones, por lo que ha rendido de gran forma en ambos costados de la cancha hasta ahora.

Colo Colo vs. Unión La Calera: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Unión La Calera ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 31 de marzo de 2022 ¿Dónde? Estadio Monumental David Arellano (Santiago de Chile) ¿A qué hora? 5.00 p. m. de Perú y 7.00 p. m. de Chile ¿En qué canal? TNT Sports.

Posibles alineaciones de Colo Colo vs. Unión La Calera

Colo Colo: Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Óscar Opazo; César Fuentes, Esteban Pavez y Leonardo Gil (Carlo Villanueva); Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Cristián Zavala.

Unión La Calera: Ignacio Arce; Santiago García, Christian Vilches y Érick Wiemberg; Simón Ramírez, Esteban Valencia, Gonzalo Castellani, Williams Alarcón y Matías Fernández; Matías Cavalleri y Sebastián Sáez.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Unión La Calera?

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Colo Colo vs. Unión La Calera?

En territorio chileno, la transmisión del partido Colo Colo vs. Unión La Calera irá por cuenta del canal TNT Sports HD, señal que tiene los derechos del campeonato local.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión La Calera por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. Unión La Calera por internet, sintoniza la señal del Estadio TNT Sports, servicio de streaming de la cadena TNT Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.