¿Dónde ver ONLINE Millonarios vs. Junior EN VIVO por la Liga BetPlay 2022?

Millonarios vs. Junior EN VIVO se enfrentan en el estadio Nemesio Camacho, por el cierre de la jornada 13 en la Liga BetPlay 2022. El duelo arranca a las 8.00 p. m. (hora peruana y colombiana) vía Win Sports +, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado, las alineaciones confirmadas y el resumen con el resultado final de este y otros partidos de hoy.

Millonarios vs. Junior: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Junior ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 30 de marzo ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio El Campín ¿En qué canal? Win Sports +

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Junior?

En Colombia y Perú, el cotejo Millonarios vs. Junior se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. Si quieres mantenerte al pendiente desde otros países de la región, revisa la siguiente guía de horarios:

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 31).

Luego de la decepción con la selección Colombia en las eliminatorias, los hinchas del fútbol cafetero vuelcan nuevamente su atención al torneo local con el cierre de la decimotercera jornada liguera del campeonato doméstico. Millonarios, segundo en la tabla de posiciones, tratará de retomar el liderato cuando reciba a un Junior que se aferra al octavo puesto.

El cuadro embajador perdió su posición privilegiada al caer por la mínima en su visita al Independiente de Medellín en la fecha anterior. Con 26 unidades, está uno por debajo del nuevo puntero, Atlético Nacional.

Los azules le han ganado al Junior en sus dos últimos enfrentamientos. Foto: Millonarios FC

El Tiburón, por su parte, salvó un empate de su visita al Deportivo Pasto, gracias a un tanto de su veterano delantero Carmelo Valencia. Con dicho resultado, alcanzó los 19 puntos que lo tienen momentáneamente en la última casilla de clasificación a la liguilla final del certamen.

Millonarios y Junior se enfrentaron cuatro veces en 2021, con balance parejo: cada uno ganó dos duelos. Curiosamente, ambas victorias para cada club llegaron cuando actuaron en condición de local.

¿Qué canal transmite Millonarios vs. Junior?

En territorio colombiano, la transmisión por TV del Millonarios vs. Junior estará a cargo de la señal de Win Sports+, canal que cuenta con los derechos de la Liga BetPlay 2022.

¿Dónde ver Millonarios vs. Junior por internet?

Para que no te pierdas el Millonarios vs. Junior por internet, sintoniza el servicio de streaming Win Sports ONLINE, donde encontrarás toda la programación de esta cadena deportiva. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura GRATIS de La República Deportes.

Últimos partidos de Millonarios vs. Junior

Millonarios 4-1 Junior | 23.10.21

Millonarios 2-0 Junior | 13.06.21

Junior 3-2 Millonarios | 10.06.21

Junior 2-0 Millonarios | 23.03.21

Junior 1-1 Millonarios | 24.10.20.

Alineaciones probables de Millonarios vs. Junior

Millonarios: Montero; Perlaza, Murillo, Llinás, Román; Vega, Vásquez, Ruíz, Silva, Sosa; Valencia.

Junior: Viera; Viafara, Rosero, Simarra, Fuentes, Moreno, Cabrera, Cetre, Sambueza, Hinostroza, Valencia.

¿Dónde juegan Millonarios vs. Junior?

El escenario para este compromiso será el estadio Nemesio Camacho, popularmente conocido como El Campín. Este recinto deportivo, con capacidad para albergar a 36.000 espectadores, se ubica en la ciudad de Bogotá.