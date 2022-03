¿Cómo ver el partido entre México vs. El Salvador por TV Azteca?

México vs. El Salvador está programado para este miércoles 30 de marzo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, lugar en el cual la selección tricolor deberá cuidar su permanencia en la zona directa de clasificación, y así no tener que caer al nivel del repechaje, donde en estos momentos se encuentra Costa Rica, pero del cual se podría mover si es que los mexicanos no obtienen un resultado auspicioso ante los salvadoreños.

Infórmate más acerca de este compromiso clave, como los horarios en el mundo, los canales de transmisión, las alineaciones, además de la manera de seguir esta contienda clasificatoria EN VIVO ONLINE GRATIS.

¿A qué hora juegan México vs. El Salvador?

Los horarios para poder disfrutar de este cotejo dependen del lugar donde te ubiques:

Perú: 8.05 p. m.

Ecuador: 8.05 p. m.

Colombia: 8.05 p. m.

México: 7.05 p. m.

Argentina: 10.05 p. m.

Uruguay: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

¿Qué canal de transmite partido México vs. El Salvador?

El duelo puede verse a través de los siguientes canales:

México: Blim TV, Canal 5 de Televisa

Perú: Star+ , ESPN 3

El Salvador: TUDN

Chile: Star+ , ESPN 3

Argentina: Star+

Uruguay: Star+ , ESPN 3

Colombia: Star+ , ESPN 3

Ecuador: Star+ , ESPN 3

Venezuela: Star+ , ESPN 3

¿Cómo ver Azteca 7 en Televisión abierta?

Claro TV: canal 504

Tigo: canal 211

Movistar TV: canal 107.

¿Qué canal es Azteca 7?

Dish: canal 107, canal 607

Sky: canal 107, canal 1107

Megacable: canal 107, canal 1207

iZZi: canal 107, canal 807.

¿Cómo ver México vs. El Salvador online gratis?

Puedes estar atento al MINUTO A MINUTO de esta contienda deportiva por medio de la web de La República Deportes.

Alineaciones México vs. El Salvador

México: Ochoa; Arteaga, Vásquez, Montes, Sánchez; Herrera, Lainez, Romo; Lozano, Jiménez, Corona

El Salvador: González; Larín, Domínguez, Claros, Tamacas; Orellana, Cerén; Hernández, Calvillo, Reyes; Rivas

PUEDES VER: México empató con Estados Unidos en el Estadio Azteca por las Eliminatorias Qatar 2022

¿En qué estadio se jugará México vs. El Salvador?

Ambas selecciones de la Concacaf disputarán este partido en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México.